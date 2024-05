As obras de revitalização da MG-010, via que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, deixam uma das três faixas interditada até domingo (26/5). No sentido capital, a obra será executada entre os quilômetros 18 e 12. Já no sentido aeroporto, o serviço ocorre entre os kms 18 e 30, das 7h às 17h.

A revitalização da sinalização horizontal e vertical e dos dispositivos de segurança viária contempla mais de 42 quilômetros de vias. Fazem parte do pacote - além da MG-010, entre o trevo da Vilarinho ao trevo de Lagoa Santa, com 18,10 quilômetros - a LMG-800, no acesso para Lagoa Santa, com 4,24 quilômetros, e 20 quilômetros da MG-424, trecho entre o entroncamento da MG-010 até Pedro Leopoldo.

Além disso, também haverá melhorias nas marginais entre o trevo da Vilarinho até o entroncamento da MG-424 e no segmento até o túnel da Cidade Administrativa de Minas Gerais.



As obras devem durar 120 dias. O Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais (DER-MG) orienta que motoristas saiam um pouco mais cedo de casa para evitar atrasos. O órgão ainda alerta os usuários a reduzirem a velocidade ao se aproximar das obras e mantenham uma distância segura dos veículos da frente, do maquinário e dos trabalhadores. O orçamento é de cerca de R$ 8 milhões.