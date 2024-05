No domingo (19), cerca de 6 mil pessoas participaram da missa no santuário dedicado à padroeira

O município de Cássia, na Região Sul de Minas Gerais, comemora dois anos do santuário dedicado à padroeira Santa Rita de Cássia nesta quarta-feira (22). A expectativa é de receber milhares de fiéis – só de Franca (SP), são esperadas 800 pessoas. No domingo (19), o templo apontado como o maior do mundo em louvor à Santa Rita de Cássia, a “advogada das causas perdidas e a santa do impossível”, recebeu 6 mil pessoas.

Na quarta haverá a Missa dos Peregrinos, celebrada pelo padre Michel Pires, às 6h, seguindo-se o Rosário de Santa Rita, às 8h, e a bênção das rosas. Conforme a programação, moradores e visitantes poderão participar da Missa das Rosas, com o bispo da diocese de Guaxupé, dom José Lanza Neto, às 10h; da Missa da Misericórdia, com o padre Dione Piza, vice-reitor do santuário, às 15h; e da missa de encerramento, com o padre Chrystian Shankar, às 19h.

Os festejos começaram em 13 de maio e, segundo a direção dos santuário, cerca de 50 mil pessoas deverão visitar o santuário até quarta-feira.“É impressionante ver o crescimento e alcance do santuário, o que pode ser comprovado tanto pelo número de fiéis que passam por aqui ao longo do ano e como pelos que nos seguem em nossas redes sociais e acompanham as missas de maneira on-line”, destaca o reitor do santuário, padre Michel Pires.

O reitor acrescenta que o local vive uma fase muito promissora, tendo fechada uma agenda de eventos e confirmações de romarias ao longo de todo ano. “Além disso, os fiéis podem ver a recém-chegada relíquia de primeiro grau de Santa Rita de Cássia, agora fazendo parte do santuário, que é um lugar de acolhida, fé e esperança”.

Padre Libério

No domingo (19), durante a solenidade de Pentescostes, centenas de fiéis participaram em Leandro Ferreira, na Região Centro-Oeste de Minas, da missa de ação de graças pelo reconhecimento das virtudes heroicas do Servo de Deus, padre Libério Rodrigues Moreira (1884-1980). Presidida pelo bispo da Diocese de Divinópolis, dom Geovane Luís da Silva, a celebração foi realizada na Paróquia São Sebastião. “É um momento muito importante para nosso estado e para a região”, disse o bispo.

Mineiro de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, padre Libério está mais perto da beatificação, após ser reconhecido como Venerável em 14 de março. Em audiência com o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, o papa Francisco autorizou a promulgação de decretos referentes a 19 beatos e sete novos veneráveis, incluindo o religioso mineiro que morreu em Divinópolis e se encontra sepultado em Leandro Ferreira. Legiões de peregrinos visitam o túmulo dele em busca de graças por sua intercessão.