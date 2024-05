A Praça Duque de Caxias, no Santa Tereza, será a sede do projeto “Santa Leitura - Uma Biblioteca a Céu Aberto” neste domingo (19/5). O local vai arrecadar donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O encontro contará com a participação do escritor e contador de histórias Pierre André, e da educadora, escritora e contadora de histórias, Rosi Amaral, para uma manhã bem descontraída, com muitas histórias.

O número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul se mantém em 155 neste domingo (19), de acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil estadual. Ao todo, há ainda 89 pessoas desaparecidas — dado que apresenta uma diminuição em relação ao sábado.

Donativos arrecadados para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul Leandro Couri/EM/D.A Press

As autoridades estimam que a catástrofe tenha afetado a vida de 2,3 milhões de moradores de 463 municípios até agora — 93% do total. Há 540.626 pessoas desalojadas e 76.955 em abrigos.

Até as 9h da manhã deste domingo, 82.666 pessoas haviam sido resgatadas, além de 12.215 animais. O efetivo empregado nos resgates foi de 27.716 pessoas, além de 4.061 viaturas, 21 aeronaves e 302 embarcações, segundo o governo.