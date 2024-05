A partir desta segunda-feira (20/5), obras de recapeamento e reconstrução do pavimento vão interditar as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Carlos Luz, na Região da Pampulha, no sentido do estádio Mineirão. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não especificou a duração da interdição.

Na Avenida Carlos Luz, a interdição vai ocorrer do cruzamento com a Avenida Alfredo Camarate até a Avenida Coronel Oscar Paschoal, próximo à Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Enquanto isso, a Avenida Coronel Oscar Paschoal será interditada entre a Carlos Luz e a Antônio Abrahão Caram, trecho da entrada do Museu do Futebol Mineiro.







Para orientar os motoristas, os desvios ao longo do trecho de cerca de 900 metros serão devidamente sinalizados nas vias. Além disso, equipes da BHTrans estarão presentes para monitorar o fluxo de veículos, informa a prefeitura.





Durante o período das obras, os itinerários das linhas de ônibus 64 (Estação Venda Nova), 67 (Estação Vilarinho), 503 (Estação São Gabriel/Aparecida), 5102 (UFMG/Santo Antônio) e S53 ((Confisco/Ouro Minas) serão modificados. Os ônibus seguirão os mesmos desvios planejados para os veículos de passeio em direção ao Mineirão.





Confira os desvios de trânsito:

Para chegar ao Mineirão, os motoristas devem optar por um trajeto alternativo, evitando a Avenida Presidente Carlos Luz. Recomenda-se seguir pela Avenida Alfredo Camarate, continuar pela Avenida Otacílio Negrão de Lima e, em seguida, acessar a Avenida Antônio Abrahão Caram. No sentido Centro, não há restrições de tráfego e o fluxo de veículos permanece normal.