Um caminhoneiro de 37 anos morreu após a carreta que ele dirigia capotar na BR-251, na altura do km 434, em Grão Mogol, no Norte de Minas. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (19/5), e as circunstâncias ainda estão sendo investigadas.

Leia também: Cadela fica presa em bueiro de 2 metros de profundidade e mobiliza CBMMG

O veículo, que seguia de Montes Claros, também no Norte do estado, em direção à Bahia, estava carregado com bovinos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista foi encontrado já sem vida dentro da cabine, que ficou completamente destruída devido ao impacto do capotamento.

Parte da carga foi saqueada por populares que chegaram ao local logo após o acidente. Não há informações precisas sobre a quantidade de animais transportados, mas testemunhas relataram aos bombeiros que muitos deles desapareceram da cena.

Leia também: Duas crianças são atropeladas e uma delas é socorrida em estado grave em MG

Apesar da gravidade do acidente, o tráfego na BR-251 não precisou ser interrompido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para coordenar a remoção da carreta e garantir a segurança dos usuários da rodovia.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais também foi acionada para investigar as causas do acidente.