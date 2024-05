Lei que proíbe linguagem neutra é suspensa, professores da UFMG mantêm greve e alteração na circulação do Metrô BH. Esses são alguns destaques desta terça (21) em Minas.

A lei que proíbe o ensino da linguagem neutra na educação básica de BH foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por unanimidade. O projeto que deu origem à lei foi apresentado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto ele ainda atuava como vereador na capital mineira. Após conflitos, foi sancionada pela Câmara Municipal em agosto do ano passado.



No entanto, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), movida pelo diretório estadual do Psol em Minas, iniciou o processo de nulidade da norma. Conforme a decisão do TJMG, cabe exclusivamente à União legislar sobre as diretrizes.



Ainda falando sobre educação, os docentes da UFMG mantiveram a greve mesmo após proposta oferecida pelo governo. A paralisação vai ser mantida até pelo menos a próxima segunda, quando vão decidir por novas assembleias. Para o Sindicato de Professores de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco (APUBH), a Federal de Minas faz parte de uma mobilização nacional e, por isso, é precipitado e unilateral tomar uma decisão de saída da greve por enquanto.



Em relação ao transporte público, atenção usuários do Metrô BH. A circulação de trens será alterada neste fim de semana, com intervalo de 20 minutos entre as viagens, durante todo o horário de operação, em razão da viabilização das obras de modernização do sistema.



Além disso, os trens vão circular em uma única via. Para evitar imprevistos, observe o sentido em que o trem está partindo antes de embarcar.



Vivo tem multa de quase R$ 6 milhões do Procon confirmada pelo TJMG

A operadora de telefonia Vivo (Telefônica Brasil S/A) teve uma multa de quase R$ 6 milhões confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A empresa havia sido multada pelo Procon-MG por cometer diversas infrações contra os consumidores. A decisão foi publicada nesta terça-feira (21/5) pelo TJMG.

PBH amplia público para vacinação contra Covid-19 nesta quarta-feira

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta terça-feira (21/5) a ampliação do público prioritário para a vacinação da Covid-19. A partir desta quarta-feira (22/5), todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde estarão liberados para receber a aplicação da dose de reforço da nova vacina monovalente.

Ipsemg: por falta de quórum, projeto não é apreciado na CCJ

A reunião que apreciaria na manhã desta terça-feira (21/5) o Projeto de Lei (PL) 2238/2024, que pretende aumentar em 81,7% o piso e o teto da contribuição do funcionalismo ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), foi adiada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A sessão que analisaria a proposta foi cancelada por falta de quórum, ocasionada pela falta de deputados da base do governo Zema.

Médica de 27 anos morre em acidente com caminhão no interior de MG

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um carro é atingido por um caminhão no trevo da BR-459 com a MG-173, que liga à Cachoeira de Minas, no sul do estado. O veículo não respeitou a parada obrigatória e foi atingido na lateral por um caminhão. Assim, o carro foi arremessado para o canteiro central que divide as pistas.

No carro estava a médica Luiza Diniz de Oliveira, que chegou a ser levada com vida ao Hospital de Santa Rita do Sapucaí pela concessionária EPR Sul de Minas. No entanto, a jovem de 27 anos não resistiu.



Dia Livre de Imposto terá gasolina a R$ 3,76 em BH; saiba em qual posto

O Dia Livre de Imposto (DLI), comemorado no dia 6 de junho, terá a venda do litro de gasolina a R$ 3,76 em Belo Horizonte. O valor é cerca de R$ 2 mais barato do que o valor cobrado atualmente em boa parte dos estabelecimentos da capital.

O posto de combustível Oceano, Avenida do Contorno, no Barro Preto, Região Centro-Sul de BH, aderiu ao DLI e comercializará, a partir das 9 horas da manhã, 5 mil litros de gasolina comum sem a incidência de impostos.

Cantores mineiros se unem em live hoje para ajudar o Rio Grande do Sul

A live musical Uai-Tchê vai reunir cantores e bandas mineiras em prol do Rio Grande do Sul, a partir das 19h desta terça-feira (21/5). A tragédia em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado impactou diretamente mais de 2 milhões de pessoas e deixou ao menos 157 mortos e 88 desaparecidos, conforme o último boletim divulgado pela Defesa Civil.