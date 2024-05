A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta terça-feira (21/5) a ampliação do público prioritário para a vacinação da Covid-19. A partir desta quarta-feira (22/5), todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde estarão liberados para receber a aplicação da dose de reforço da nova vacina monovalente.

Os grupos alvo da aplicação da vacina até o momento eram idosos acima de 80 anos, gestantes, puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto) e imunossuprimidos. Com a expansão, podem receber o reforço os seguintes públicos:

• Pessoas com 60 anos ou mais;

• Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores;

• Indígenas;

• Ribeirinhos;

• Quilombolas;

• Trabalhadores da saúde;

• Pessoas com deficiência permanente;

• Pessoas com comorbidades;

• Pessoas privadas de liberdade ( 18 anos);

• Funcionários do sistema de privação de liberdade;

• Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas;

• Pessoas em situação de rua;

Para receber a dose da monovalente, a pessoa que faz parte de um dos grupos prioritários deve ter recebido a última dose da vacina contra a Covid-19 há, pelo menos, três meses e não ter apresentado sintomas da doença nos últimos 30 dias. No momento da aplicação é necessário apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacinação.

Segundo a PBH, é “recomendável, ainda, que as pessoas imunocomprometidas apresentem medicamentos em uso, resultados de exames, receitas médicas ou relatórios/ declarações médicas. Já as puérperas devem apresentar certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde ocorreu o parto”.

Ainda segundo a prefeitura, a vacina monovalente da farmacêutica Moderna, que foi atualizada para proteger contra a subvariante da Ômicron XBB 1.5, teve o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março deste ano e vai substituir gradualmente todas as vacinas contra Covid-19 que estavam sendo utilizadas anteriormente.