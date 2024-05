Polícia Federal descobre fraude na prova do Enem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão nesta terça-feira (21) contra um homem que teria usado a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 para ingressar em uma universidade federal mesmo sem ter feito a prova.





A suspeita da PF é de que um irmão dele teria fingido ser o homem para fazer o Enem. O investigado foi aprovado em engenharia na Unifesspa (Universidade do Sul e do Sudeste do Pará).





Pelo menos três pessoas estariam envolvidas em esquema. A investigação da PF aponta que o irmão do investigado passou em medicina na Universidade Estadual do Pará, após ter arrumado outra pessoa para fazer a prova em seu lugar.





O suspeito jogou celular pela janela com chegada de policiais. Entretanto, o aparelho foi recuperado e será analisado pela PF.





A operação mira fraudes no Enem. Caso sejam condenados, os suspeitos devem responder por falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato com causa de aumento de pena, entre outros.