Chuvas devastaram cidades no Rio Grande do Sul

Em apoio às vítimas da calamidade provocada pelas chuvas que assolam mais de 450 municípios do Rio Grande do Sul, a Rede Mater Dei de Saúde anuncia uma campanha de arrecadação de doações. Todas as unidades do hospital - sendo cinco em Minas Gerais, uma em Goiânia (GO) e uma em Salvador (BA) - funcionarão como pontos de coleta para receber suprimentos. Para cada item doado durante a campanha, a rede irá doar outro similar, com intuito de dobrar a quantidade de suprimentos.

Estão sendo arrecadados itens essenciais, como cobertores, roupas, produtos de higiene, materiais de limpeza e alimentos não perecíveis.



Auxílio

Desde o início dos alagamentos, a Rede Mater Dei de Saúde buscou dar suporte à população do estado gaúcho por meio de nove instituições: Capela Nossa Senhora da Assunção, Abrigo Arena BDG Alvorada, Quilombo dos Machado, Clube Caixeiro Viajantes, Projeto R. Paulo Lopes, Sede 1903, Marmitas Solidárias, Centro Social Marista de Porto Alegre e AJE POA - Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre.

O CEO da Rede, José Henrique Dias Salvador, afirmou que a campanha cede espaço para as unidades coletarem e transportarem itens ao Rio Grande do Sul. "Nossa prioridade é cuidar bem dos outros, e, nesse momento delicado, não vamos poupar esforços para ajudar. Entramos em contato com autoridades locais para entender quais eram os itens de maior urgência e enviamos um caminhão de doações."

A rede informou, por meio de sua assessoria, que para colaborar, basta selecionar um ou mais itens e levar o suprimento até o posto de coleta mais próximo da sua casa. As necessidades mais urgentes são: cobertores, roupas de inverno, água mineral, alimentos não perecíveis e materiais de higiene e de limpeza.

Leia também: Registro Civil: cerca de mil indígenas são atendidos em mutirão em Minas

A cada artigo levado, o Mater Dei doará mais um similar, ou seja, se forem doados dois cobertores, o hospital acrescentará mais dois, e assim sucessivamente.

Confira os pontos de coleta da Rede

Minas Gerais

Mater Dei Santa Genoveva

Recepção internação: Av. Vasconcelos Costa, 962 - Martins - Uberlândia - MG

Ambulatório: Av. Vasconcelos Costa, 967, 7º andar - Martins - Uberlândia - MG

Mater Dei Contorno

Portaria principal: Av. do Contorno, 9000, Belo Horizonte - MG

Mater Dei Santa Clara

Recepção da internação: Av. João Pinheiro, 289 - Centro, Uberlândia-MG

Mater Dei Santo Agostinho

Recepção internação: Rua Mato Grosso, 1.100, Belo Horizonte - MG

Mater Dei Betim-Contagem e Mater Dei Contorno

Portaria principal: Via Expressa 15500, Duque de Caxias, Betim - MG

Goiás

Mater Dei Premium

Recepção da internação: Av. T-4, 1445, Setor Bueno, Goiânia - GO

Bahia

Mater Dei Salvador

Centro médico: Rua Doutor Rômulo Serrano, 224, Rio Vermelho, Salvador - BA

Veja o balanço das enchentes no RS

- Municípios afetados: 467

- Pessoas em abrigos: 71.503

- Desalojados: 581.633

- Feridos: 806

- Desaparecidos: 85

- Óbitos confirmados: 161

Os dados foram atualizados pela Defesa Civil nesta terça-feira (21/5), às 18h.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata