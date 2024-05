Um professor foi preso na manhã desta quarta-feira (22), pela prática dos crimes de armazenamento e posse de conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil, em Divino, cidade da Zona da Mata Mineira.

O mandado de busca e prisão foi cumprido pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), na operação School’s Out, que iniciou-se a partir do acionamento pela mãe de uma vítima, narrando suposto assédio sexual praticado pelo investigado contra o filho. Em conversas, a mãe relata que o suspeito teria solicitado ao adolescente a revenda de fotografias de partes íntimas, mediante promessa de pagamento, bem como o teria instigado ao uso de drogas.

Na casa do suspeito foi apreendido vasto material contendo cenas de nudez e de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. No local também foram apreendidos indícios de uso de drogas e de aliciamento de menores para a produção de vídeos de conteúdo sexual. As investigações continuam em curso após a apreensão dos telefones celulares, computadores e HDs, que serão submetidos à extração e análise.

A ação, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) do MPMG e pela Promotoria de Justiça de Divino, contou com a participação de três promotores de Justiça, seis policiais militares e um policial civil.

A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) do MPMG MPMG/Divulgação

Outras investigações

Dois homens são alvos de uma operação da Polícia Federal de combate ao crime de abuso sexual infantojuvenil na manhã desta quarta-feira (22/5), em Araguari, no Triângulo Mineiro.

As investigações apontaram que um dos suspeitos utilizava rede social para enviar vídeo contendo abuso sexual infantojuvenil a um destinatário no Paquistão. O segundo alvo armazenava material de abuso sexual infantil em pasta pública e compartilhava utilizando uma rede descentralizada de computadores.

Outro caso é de um homem, de 64 anos, preso suspeito de exploração sexual de adolescentes e cafetinagem na cidade de Pitangui, região Centro-Oeste de Minas. A informação foi divulgada nessa terça-feira (21/5) pela Polícia Civil.



Ao menos seis vítimas, com idades entre 15 e 17 anos, foram identificadas até o momento. Segundo as investigações, o homem atraiu as jovens para a prostituição, oferecendo-as a “clientes” em troca do recebimento de uma “taxa de intermediação”. Além disso, o suspeito também ofereceu dinheiro às adolescentes em troca de favores sexuais.