Sabará celebra Corpus Christi colorindo suas ruas com tapetes de serragem

Com uma missa e procissão, Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, celebra, nesta quinta-feira (30/05), o Santíssimo Sacramento. A comemoração tradicional da cidade começa na quarta-feira (29/05), a partir das 9h na Rua Dom Pedro II, Centro Histórico da cidade, com a confecção dos tapetes coloridos de serragem para o dia seguinte. A prática que se enraizou em Minas é herança dos portugueses, datada ainda do século XVIII.







A procissão na quinta-feira se inicia em direção aos tapetes coloridos após a missa campal, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na praça Melo Viana, e se encerra na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, na Praça Getúlio Vargas.





A comunidade passa o dia, noite e madrugada trabalhando na produção desses tapetes e mantém, durante todos os anos, essa cultura popular na Grande BH. No dia do feriado de Corpus Christi, após a procissão pela manhã (11h), na Praça Santa Rita, haverá oficinas de tapetes, que tem como principal objetivo perpetuar essa tradição sabarense.





Confira a programação

Quarta-feira, 29 de maio de 2024

A partir das 9h - Início da montagem dos tapetes de Corpus Christi na Rua Dom Pedro II, no Centro Histórico de Sabará.

Quinta-feira, 30 de maio de 2024

A partir das 8h - Missa Campal de Corpus Christi, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Praça Melo Viana, no Centro Histórico de Sabará.

Após a missa - Procissão com trajeto iniciando na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Praça Melo Viana, encerrando na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, na Praça Getúlio Vargas.

11h - Oficina de confecção de tapetes de Corpus Christi, Praça Santa Rita, no Centro Histórico de Sabará.