Operação da Polícia Federal e Receita Federal combate esquema de fraude em deduções do Imposto de Renda

Um grupo suspeito de vender e apresentar recibos odontológicos falsos em declaração de imposto de renda foi alvo de uma operação conjunta entre Polícia Federal e Receita Federal na manhã desta terça-feira (28/5), em Belo Horizonte.

O esquema detectado pela Receita Federal começava com a transmissão de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) com supostas despesas relativas a gastos odontológicos.

A investigação constatou que a transmissão das declarações era realizada a partir de um único computador com localização na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os recibos das despesas foram emitidos para contribuintes residentes nos arredores de BH por dentistas com consultórios em outro estado e em clínicas que não se encontram em funcionamento há alguns anos.

A investigação apontou, ainda, que a contadora responsável pelas transmissões das declarações de imposto de renda está com seu registro baixado junto ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

A Receita Federal já autuou alguns desses contribuintes que tiveram suas declarações verificadas.

Os responsáveis pelo esquema poderão responder judicialmente pelos crimes contra a ordem tributária, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.