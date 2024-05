Helicóptero da Policia Militar foi acionado para ajudar no rastreamento dos suspeitos de roubo que se envolveram em acidente no bairro Castelo

Três suspeitos de roubo se envolveram em um acidente entre carro e moto na noite dessa segunda-feira (27/5), no cruzamento entre as avenidas Altamiro Avelino Soares e Heráclito Mourão de Miranda, no bairro Castelo, Região da Pampulha de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o trio estava dentro de um Chevrolet Classic que avançou o sinal vermelho, bateu em uma moto e capotou. Depois do acidente, os homens fugiram a pé.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o motociclista, de 30 anos, e o garupa, de 24, para o Hospital Risoleta Neves. As vítimas estavam conscientes e orientadas na hora do socorro.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o trio é suspeito de roubo na cidade de Contagem, na Grande BH, e estava fugindo depois do crime quando se envolveu no acidente.

Depois de diversas buscas na região, um dos homens foi localizado e preso em uma área de mata. O helicóptero da Polícia Militar foi acionado para ajudar no rastreamento.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de trânsito.