Um homem, de 54 anos, foi executado com 13 tiros nessa segunda-feira (27/5), em uma estrada de terra da zona rural de Santana do Riacho, na Região Central de Minas.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem depois que moradores escutaram diversos disparos de arma de fogo. Os militares foram até o endereço, mas só encontraram um cavalo.

No início da noite de ontem, a polícia foi novamente acionada depois que moradores encontraram um homem morto a tiros.

Familiares da vítima já estavam no local onde o corpo foi encontrado. O irmão do homem relatou que a vítima estava agitada pela manhã e atenta ao celular. No início da tarde, o homem foi até o lote de um conhecido, onde ele deixava alguns bois.

Ainda de acordo com o irmão da vítima, o colega alertou a vítima a tomar cuidado com o dono do lote ao lado, conhecido como Ferreirão, pois a família do homem desconfiava que a vítima estava envolvida em uma tentativa de homicídio contra Ferreirão em data pretérita.

Ainda havia uma desavenças entre a vítima e Ferreirão devido a uma suspeita de furto de gado.

Populares relataram que viram dois indivíduos em duas motocicletas na região na hora dos disparos, mas não souberam dar detalhes sobre os ocupantes.

A perícia foi acionada e recolheu diversas cápsulas de calibre 9 mm. O homem foi baleado seis vezes no rosto, uma vez na coxa esquerda, uma vez no joelho esquerdo, duas vezes no braço direito e três vezes no tórax.

O corpo foi recolhido pelo rabecão. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Jaboticatubas. Até o momento, ninguém foi preso.