Quem utilizar as rodovias federais para viajar neste feriado de Corpus Christi poderá se deparar com uma operação especial da PRF. A ações começam já nesta quarta-feira (29/5)

O Corpus Christi é feriado em algumas cidades do Brasil e oportunidade para muitos motoristas utilizarem as rodovias federais para viajar. Para evitar acidentes é preciso tomar alguns cuidados essenciais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fará uma operação especial neste feriado com início na madrugada de quarta-feira (29/5) e término na noite de domingo (02/6).

Ao menos 800 agentes da PRF estarão posicionados em locais estratégicos e de maior risco. A intenção é fiscalizar os veículos e os motoristas e flagrar possíveis ações de perigo para acidentes.





Serão observadas situações como motoristas dirigindo alcoolizados, crianças transportadas de forma errada, falta do uso de cinto de segurança, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais inadequados e outras infrações de trânsito.

Restrições no trânsito de veículos





Durante o feriado prolongado algumas restrições serão realizadas para aumentar a fluidez no trânsito de veículos. Carretas, caminhões e outros veículos de carga com dimensões maiores que 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento, e Peso Total Bruto Combinado (PBTC) maior que 58,5 toneladas terão o tráfego restrito em determinados dias e horários.





Saiba os dias e horários das restrições:





29/05 - Quarta-feira das 16h às 22h

30/05 - Quinta-feira das 06h às 12h

02/06 - Domingo das 16h às 22h





O motorista que descumprir as restrições poderá receber uma multa de R$ 139,16. A ação será considerada uma infração média e o condutor poderá receber ainda 4 pontos na carteira de motorista (CNH). Além disso, o infrator terá o veículo retido.