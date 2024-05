O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um alerta sobre uma nova onda de calor, com temperatura 5°C acima da média, no período entre o último sábado (27/4) e esta quarta-feira (1º/5), alcançando uma faixa do território nacional entre Sul, Centro-Oeste e o Sudeste do país, que abrange também o Triângulo e o Alto Paranaíba, em Minas Gerais. No entanto, os moradores de todo o estado deverão se preparar para conviver com temperaturas igualmente acima da média nos próximos dois meses.

O motivo da alta tem nome e é conhecido: o fenômeno El Niño e suas mudanças climáticas. Em julho, a temperatura deverá abaixar, por conta do La Niña. Mesmo assim, o inverno de 2024 poderá ter marcações nos termômetros um pouco mais elevadas do que nos anos anteriores, apontam os especialistas.

“De modo geral, as temperaturas em todo o estado ficarão um pouco acima da média climatológica em função do El Nino, que ainda atua no pacífico equatorial”, afirma o professor Wellington Lopes Assis, do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ainda sobre o tema, Assis completa: “A previsão é que até o final do primeiro semestre o El Niño dê lugar a La Niña, que trará outras condições meteorológicas”.

De acordo com o docente da UFMG, no mês de maio, o Norte do estado e o Triângulo Mineiro deverão ter temperaturas 2°C acima da média, enquanto as marcações dos termômetros no Centro-Sul do Estado tendem a ficar 0,5°C acima das médias desta época do ano. Nos próximos dois meses, as regiões Norte, Jequitinhonha e Oeste do Triângulo serão as áreas mineiras que, mesmo com a proximidade do inverno (que chega em 21/6) vão experimentar o calor, com máximas entre 27,5°C e 31°C, enquanto o Centro-Sul e o Sul de Minas terão máximas entre 25°C e 22,5°C no mesmo período.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a previsão é que nos próximos dois meses as temperaturas venham ficar entre 0,2°C e 0,8°C acima da média climatológica. “Segundo os modelos climáticos, as temperaturas médias deste inverno tendem a ser de 0,5°C a 1,5°C acima da (temperatura) normal climatológica em comparação com os invernos anteriores”, conclui Wellington Lopes.

O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, afirma que nos meses de maio e junho poderão ocorrer temperaturas em Minas Gerais entre 1°C e 2 °C acima da média histórica. Segundo o profissional, nos próximos dois meses, as menores temperaturas em Minas Gerais deverão ser registradas ao longo da Serra da Mantiqueira, com mínimas variando entre 7°C e 8°C, enquanto as mais altas vão ocorrer no Norte de Minas e no Triângulo, entre 33°C e 34°C. Para o especialista do Climatempo, nos próximos dois meses, as mínimas e máximas na Grande BH ficarão entre 14°C e 27°C .

Ruibran dos Reis, ao avaliar o horizonte breve, prevê: “Não será um inverno nem quente nem frio. Não devemos esperar grandes massas de ar polar, (nem) geadas significativas no Sul de Minas. Podemos ter um ou dois dias com ocorrência de geadas ao longo da Serra da Mantiqueira, mas geadas de fraca intensidade, que não vão causar nenhum tipo de problema”, concluiu.

2023: o ano mais quente

O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, lembra que em 2023, durante a primavera, grande parte do Brasil, incluindo Minas Gerais, experimentou três ondas de calor nos meses de setembro, outubro e novembro. Em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, no dia 19 de novembro do ano passado, foi marcada a mais alta temperatura da história no Brasil desde os registros históricos do segmento: 44,8°C.