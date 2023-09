Inverno se despede como o mais quente da história de Minas Gerais

432

Belo Horizonte registrou a temperatura máxima de 32,1 °C na tarde desta sexta-feira (22), último dia do inverno (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

O inverno se despede do país neste sábado (23/9), às 3h49 da madrugada. Com altas temperaturas e tempo seco, a estação se consagra, neste ano, como o mais quentes da história. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, um dos principais responsáveis pelo calor e pela baixa umidade é o El Niño, fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico. "O fenômeno do El Niño tem como característica intensificar e manter a frequência do calor em todo país", explica ela.

De acordo com a meteorologista, até esta sexta-feira (22/9), ocorreram as maiores temperaturas já registradas para o inverno. "Junho foi o mês mais quente, e agosto seguiu essa tendência", complementa. Em setembro, com a emissão de duas alertas de onda de calor pelo Inmet, o calor não deu trégua

No último dia de inverno, a temperatura mais alta registrada foi em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. As Estações Automáticas do Inmet no município registraram 38,4 °C nesta sexta-feira (22/9). Já em Belo Horizonte, a estação automática da Pampulha do Instituto registrou a temperatura máxima de 32,1 °C pela tarde.

Com a chega da primavera, a previsão é de que as altas temperaturas continuem. Um dos alertas de onda de calor para Minas se mantém até às 18h deste domingo (24/9). De acordo com Andrea, os primeiros dias de primavera devem continuar quentes e secos.

Confira abaixo as cinco cidades mais quentes de MG no último dia de inverno: