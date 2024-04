Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região Sul de Minas Gerais, registrou a terceira menor temperatura do país nesta segunda-feira (29).

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o distrito registrou até às 8h de hoje, uma temperatura de 11,8°C.

O "título" de cidade mais fria do país ficou com Jaguarão, no Rio Grande do Sul, onde os termômetros bateram 9°C. Duas cidades que também ficam no estado gaúcho ocupam o segundo lugar no posto: Capão do Leão e Pelotas, que registraram 11,3°C.

Confira as menores temperaturas do país nesta segunda (29)

Jaguarão (RS): 9,0°C

Capão do Leão/Pelotas (RS): 11,3°C

Monte Verde (MG): 11,8°C

Campos do Jordão (SP): 11,9°C

Canguçu (RS): 12,0°C