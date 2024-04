A previsão do tempo para esta segunda-feira (29) em Belo Horizonte é de céu claro a parcialmente nublado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima pela manhã foi de 17,1°C e a máxima estimada é de 31ºC, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35% à tarde.

Já para a semana, o tempo deve ficar seco com calorão na capital mineira. Na terça-feira (30), a previsão é de céu claro durante todo o dia. A mínima se mantém em 18°C e a máxima cai para 30°C. Já no feriado de quarta-feira (1), a mínima cai para 16°C e a máxima segue em 30°C. O dia será de céu com poucas nuvens, sem chance de chuva.

Para a quinta-feira (2), o dia também é de poucas nuvens. As temperaturas devem subir, com mínima de 17°C e máxima de 31°C à tarde. A sexta-feira (3) pode ter o dia mais quente da semana, quando os termômetros podem chegar na casa dos 33°C.