Um homem foi preso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, suspeito de agredir a esposa. A discussão começou quando ele disse que ela não usava roupas adequadas para uma mulher casada. A vítima alega ter sido empurrada contra uma parede e que o marido ainda tentou tomar seu celular.

O suspeito nega que tenha agredido a mulher e diz que ela forjou as marcas que apresentou no corpo. No entanto, confirmou que iniciou a discussão com a mulher ao chegar em casa pela manhã, após sair com amigos, e dizer que as roupas que ela usava seriam “incompatíveis com o status de mulher casada”.

A mulher afirma que o marido tentou tomar o celular dela à força, uma vez que o teria comprado para a esposa e, por isso, teria o direito de acesso ao aparelho.





O homem ainda quebrou objetos da mulher como um secador de cabelo e uma escova. Ele disse que foi ameaçado por ela.





No momento da discussão, a mulher pegou o roteador da internet e saiu da casa. O marido diz que ao tentar reaver o roteador, a esposa teria dito que o “picaria” se pegasse o aparelho.

A mulher apresentava marcas no ombro, do momento em que teria sido agarrada e jogada contra a parede pelo esposo.

Ele foi preso em flagrante.