Vídeo: chef de cozinha é atropelada por motorista de aplicativo em BH 

Uma mulher de 26 anos foi atropelada por um carro de aplicativo no cruzamento entre a Rua Guajajaras e a Avenida Amazonas, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na madrugada desse sábado (10/5). O motorista, de 46, avançou o sinal vermelho e atingiu a vítima, que atravessava na faixa de pedestres.

Ela é chef de cozinha de um restaurante no Shopping Diamond Mall e voltava do trabalho quando foi atingida pelo veículo.





Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, as câmeras do ‘Olho vivo’ registraram a dinâmica do acidente. As imagens mostram quando o veículo Volkswagen T-Cross atinge a mulher que atravessava a via na faixa de pedestres.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no horário do acidente. Os militares viram o atropelamento e acionaram o SAMU e o resgate. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII com ferimentos leves.