BH registra sensação térmica de 4,9ºC e tem máxima prevista para os 28ºC

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A previsão meteorológica da Defesa Civil municipal indica que esta quinta-feira (22/5) será de céu claro a parcialmente nublado, com temperatura baixa nas primeiras horas do dia e à noite, além de tempo seco nas horas mais quentes do dia.

A temperatura mínima foi de 13,4°C e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Na Estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, a temperatura mínima foi de 13,4°C, às 2h. Na Estação Cercadinho, na Região Oeste, a temperatura mínima foi de 14,6°C, com sensação térmica de 4,9°C, às 4h.Na Pampulha, a temperatura mínima foi de 14,3°C, com sensação térmica de 16,4 °C, às 6h.

Previsão em Minas

A quinta-feira (22/5), será mais um dia típico de outono em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevalece sol entre poucas nuvens, com temperaturas amenas pela manhã em todas as regiões mineiras.

Na área central do estado, as temperaturas máximas esboçam pequeno aumento em relação aos últimos dias, reduzindo o frio observado em dias anteriores.

A mínima registrada no estado ficou na casa dos 7ºC no Sul de Minas e a máxima prevista é de 33ºC no Norte.