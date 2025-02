Celigo Expande Presença na América Latina com Parceria de Revenda Exclusiva com a IIG

A Celigo, fornecedora líder de plataforma de integração corporativa como serviço (iPaaS), anunciou hoje sua expansão na América Latina (LATAM) por meio de uma nova parceria com a IIG, uma revendedora independente e exclusiva das soluções Celigo na região. Esse movimento estratégico fortalece a presença da Celigo com recursos locais no Brasil, México e Colômbia, oferecendo às empresas de toda a América Latina suporte local, especialização e acesso simplificado às poderosas soluções de automação e integração da Celigo.

Com essa parceria, a IIG atuará exclusivamente como extensão da Celigo na América Latina, possibilitando que clientes e parceiros de serviços se relacionem diretamente com uma equipe dedicada que entende as necessidades únicas das empresas na região. A colaboração amplia a capacidade da Celigo de atenderàcrescente demanda por automação em nuvem em diversos setores, incluindo comércio eletrônico, varejo, manufatura e serviços financeiros.

“Estamos testemunhando o rápido crescimento do mercado latino-americano e a crescente necessidade de integração na região”, disse Jan Arendtsz, CEO da Celigo. “Isso representa uma oportunidade empolgante para a Celigo, e nossa parceria com a IIG garante que as empresas na região tenham a especialização e o suporte necessários para impulsionar sua transformação digital. O amplo conhecimento de mercado da IIG e seu compromisso com a automação fazem dela a parceira ideal para levar as soluções iPaaS de classe mundial da CeligoàAmérica Latina.”

Ao aproveitar a plataforma de integração robusta da Celigo, as organizações podem automatizar processos de negócios críticos em centenas de outras aplicações, melhorando a eficiência e a escalabilidade. A parceria com a IIG permitirá que os clientes da Celigo na América Latina se beneficiem de:

Suporte local com especialistas na região

Gestão de contas dedicada para um engajamento simplificado com o cliente

Especialização em setores específicos para customizar integrações de acordo com as necessidades do mercado local

Implementação e adoção mais rápidas das soluções iPaaS da Celigo

“Estamos muito felizes em ser o revendedor exclusivo da Celigo na América Latina”, disse Diego Terra, CEO da IIG. “À medida que as empresas na região aceleram seus esforços de transformação digital, as capacidades de automação da Celigo serão um diferencial. Estamos ansiosos para ajudar os clientes a desbloquear novos níveis de eficiência e crescimento.”

A parceria entre a Celigo e a IIG marca um marco importante na estratégia de expansão global da Celigo, reforçando seu compromisso em capacitar empresas em todo o mundo com soluções de automação escaláveis e flexíveis.

Para mais informações, parceiros e clientes na América Latina podem visitar iigio.com ou celigo.com/latam.

Sobre a Celigo

A Celigo é uma fornecedora líder de plataforma de integração como serviço (iPaaS), possibilitando que empresas automatizem processos e integrem aplicações em grande escala. Com foco na facilidade de uso e flexibilidade, a Celigo capacita equipes de TI e negócios a aumentar a eficiência e o crescimento por meio da automação. Saiba mais em celigo.com.

Sobre a IIG – Celigo Exclusive Reseller in LATAM

A IIG é uma fornecedora confiável de soluções de integração corporativa na América Latina, ajudando empresas a otimizar operações e escalar por meio da automação. Como revendedor exclusivo da Celigo na região, a IIG oferece conhecimento especializado em integração e suporte local a clientes em todo o Brasil e América Latina. Saiba mais sobre a IIG em iigio.com.

