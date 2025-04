Idoso é morto e suspeito foge no carro da vítima

Um idoso foi morto nessa terça-feira (22/4), em Carmo do Paranaíba, e o suspeito foi preso após fugir usando o carro da própria vítima. A causa do assassinato teria sido uma briga entre os dois homens em um bar.



A vítima tinha 62 anos e o suspeito, 22. Eles teriam bebido na companhia de duas mulheres no estabelecimento e, na hora de pagarem a conta, houve uma briga. Ainda assim, a vítima deu carona para o colega.

No Bairro Rosário, o motorista acabou sendo atacado e ferido com três facadas no tórax. Ferido, o idoso foi deixado para trás e o criminoso fugiu no carro do homem. A vítima morreu antes de dar entrada em uma unidade médica.

A Polícia Militar montou um cerco e monitorou o carro por meio de câmeras. O suspeito foi visto abandonando a picape em que estava, próximo ao Bairro Cachoeira. Logo ele foi localizado e preso. Uma mulher de 20 anos estava com o suspeito e também foi detida.

O carro foi recuperado e entregue à família da vítima.

