Equimoses ou hematomas na pele são resultado do rompimento de pequenos vasos sanguíneos, que causam sangramento interno

Já se deparou com um hematoma “espontâneo” em alguma parte do corpo e ficou se perguntando de onde surgiu? Se bateu em algo ou se foi picada de algum inseto? Provavelmente sim. Lembro de uma amiga, quando estávamos saindo da adolescência, que virava e mexia aparecia com umas manchas roxas nos braços. Fez vários exames e o médico disse que era melancolia. Mas é preciso ficar atento, porque pode ser sinal de problemas vasculares.



Para o leitor entender, púrpura por melancolia, também conhecida como púrpura psicogênica ou púrpura por tristeza, provoca o aparecimento espontâneo de pequenas manchas roxas na pele (menores que as equimoses, por isso outro nome), após quadros de grande estresse, depressão ou ansiedade. Ainda não se sabe o exato motivo da formação dos hematomas nesse caso, porém, acredita-se que a vasoconstrição provocada pelo estresse causa o extravasamento de sangue pelos pequenos vasos.

Leia também: É hora de quebrar tabus e falar sobre orgasmo na menopausa



Carol Mardegan, médica cirurgiã vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), conta que as equimoses ou hematomas na pele são resultado do rompimento de pequenos vasos sanguíneos, que causam sangramento interno. Enquanto algumas manchas podem ser resultado de pequenos traumas, outras podem surgir sem motivo aparente e é aí que precisam de uma atenção especial.

E mais: Tabagismo, obesidade e consumo de álcool lideram riscos de se ter câncer



Quando devemos começar a preocupar? Carol Mardegan explica que quando as manchas começam a aparecer de forma constante e sem explicação é hora de procurar um médico para examinar a causa. É importante estar atento se as manchas aparecem sem motivo claro, se são muito frequentes e se demoram para desaparecer. Observe se junto com elas há também algum desconforto ou dor na região.



Veja o que pode provocar manchas roxas e com quais doenças elas podem estar mais relacionadas, segundo a médica:



Insuficiência venosa: problemas nas válvulas das veias, especialmente nas pernas, podem causar acúmulo de sangue e formação de manchas roxas.



Vasculite: inflamação dos vasos sanguíneos que pode levar ao rompimento e sangramento sob a pele.

Doenças hemorrágicas: condições que afetam a coagulação do sangue, como hemofilia ou púrpura trombocitopênica idiopática (PTI).

Leia: Infertilidade pode ser problema masculino



Uso de medicamentos anticoagulantes: medicamentos que afinam o sangue podem aumentar a tendência de formação de hematomas.



Lipedema: condição de inflamação crônica da gordura dos membros inferiores que levam a hematomas espontâneos.



Por fim, Mardegan ainda ressalta que é muito importante manter hábitos saudáveis para prevenir problemas vasculares. Praticar exercícios regularmente, manter uma dieta equilibrada, evitar o fumo e controlar o peso são as principais medidas para manter a saúde vascular em dia. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)