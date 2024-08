No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com situações que em que a gentileza foi deixada em segundo plano

Estou chocada com determinadas situações que estou presenciando e outras tantas que estou vivenciando. Como elas têm sido muito frequentes, decidi aproveitar este espaço e levantar a lebre para alertar certas pessoas e, quem sabe, conseguir lembrá-las de que respeito e educação nunca são demais.



Outro dia, um grupo de jornalistas foi convidado para um evento, seguido de almoço. Uma colega, de outro veículo, avisou que não poderia demorar, devido a um compromisso profissional de horário marcado – tem programa de rádio – e por isso não poderia ficar para o almoço. Pelo que entendi, disseram que não teria problema, que serviriam o prato dela antes.

Quando fiquei sabendo do caso, ela não havia sido servida. Eu, intrometida que sou e preocupada com tudo, fiquei pensando no desaponto da proprietária do restaurante em ver uma jornalista sair com fome de sua casa. Chamei a chef e alertei sobre o horário, já que a colega tinha avisado às organizadoras. Qual não foi meu espanto quando a chef, na maior educação, disse a ela e seu colega que fossem à mesa no fundo, perto da cozinha, para almoçar.

Socorro! Alguém me explica onde está essa etiqueta? Vou te tirar da mesa, te esconder nos fundos, perto da cozinha. Minha colega, muito delicada, agradeceu e disse que não daria tempo. Esperou uns 10 minutos e saiu. Deve ter passado em algum fast food no meio do caminho.

Continuo querendo entender o porquê de ela não ter sido servida na mesa principal. Bastaria explicar que tinha trabalho e que jamais alguém sairia com fome daquele estabelecimento. Que pena, a chef perdeu ótima oportunidade de ser elegante.

Fiquei pasma com outra atitude. Minha filha tem cidadania italiana e recebeu e-mail de um hospital da Itália confirmando algum procedimento, se não me falha a memória. Ela respondeu que não era ela e alguém estava usando seu nome. Como não obteve resposta, achou que deveria reportar o fato ao consulado. Marcou, foi até lá e, pasmem, foi atendida na calçada, conversando através da grade. O segurança não a deixou passar pelo portão.

Ela voltou indignada. Eu fiquei mais revoltada ainda. É sabido que consulados não são exemplos de delicadeza, mas esse extrapolou.

Por último, mas não menos grotesco: comprei, na época do Dia das Mães, uma calça na loja de uma marca mineira de que gosto muito. Por sinal, sou amiga da fundadora e de suas filhas.

Deixei lá para dar bainha e esqueci. Na última segunda-feira, como iria lá perto, lembrei e fui buscar a peça. Estava acompanhada de uma amiga de 80 anos.

Quando chegamos, tinha o aviso de que a loja estava fechada, mas havia várias pessoas lá dentro, arrumando as araras.

A moça abriu a porta e deu a informação que já tínhamos lido. Expliquei que só queria buscar a calça.

Ela perguntou meu nome e fechou a porta na nossa cara, nos deixando sob o sol escaldante. Demorou um bocado. Aí veio outra moça, perguntando novamente o meu nome. Viu que minha amiga tinha conseguido uma pequena sombra na lateral da casa. Fechou a porta novamente. Mais demora. E então veio a calça com o pedido de desculpas.

Pergunto: elas não poderiam nos convidar a entrar para que ficássemos na sombra, pedir desculpas por estarem organizando a loja para o lançamento de verão? Seriam educadas e simpáticas, conquistariam as clientes.

Pelo visto, a empresária Chris Gontijo, que abriu mão de sua marca de sleepwear maravilhosa para dar cursos de etiqueta corporativa, sabia muito bem o que estava fazendo, porque este pessoal está precisando muito dos serviços dela. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)