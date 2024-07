Não é verdade que a infertilidade seja um problema exclusivamente feminino. E, cada vez mais, pesquisadores fazem alertas para o que ficou conhecido como spermageddon, ou apocalipse espermático (Spermpocalypse): a queda da quantidade de espermatozoides em homens do mundo todo.



Estima-se que a contagem de espermatozoides caiu entre 50% e 60% nas últimas quatro décadas. “Uma baixa contagem de espermatozoides, ou oligospermia, é uma condição na qual a concentração de espermatozoides no sêmen ejaculado é muito baixa para promover a fertilização natural de um óvulo”, explica Fernando Prado, especialista em Reprodução Humana, membro da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva (ASRM) e diretor clínico da Neo Vita.



“Geralmente é definido como uma contagem de espermatozoides abaixo de 20 milhões/ml de sêmen, embora pesquisas mais recentes coloquem o limite abaixo de 15 milhões. Esse é um problema cada vez mais comum, principalmente por conta da mudança do estilo de vida”, diz o especialista.



A infertilidade por fator exclusivamente masculino corresponde a 30% dos casos e em 20% o problema é diagnosticado conjuntamente no homem e na mulher. “Geralmente, essa infertilidade é causada por deficiências de esperma. Ela pode ter múltiplas causas nos sistemas reprodutivo e não reprodutivo, mas a maioria dos casos tem origem desconhecida”, completa o médico.



Ele explica que a principal causa de infertilidade masculina é a varicocele, que são as veias dilatadas na bolsa testicular. “A varicocele atinge 15% dos homens e começa a afetar a produção de espermatozoides já na adolescência. É uma condição progressiva e pode causar azoospermia, uma condição caracterizada pela ausência de espermatozoides no líquido seminal ejaculado”, diz o médico.



“Além disso, ainda temos: questões de exposição ambiental; níveis baixos de andrógenos como no hipogonadismo; distúrbios genéticos, como a síndrome de Klinefelter; trauma testicular; testículos que não desceram na infância; atrofia testicular pós-inflamatória; obstrução nos ductos espermáticos testiculares após dano, doença, inflamação ou obstrução congênita; cirurgia testicular anterior; uso de testosterona, esteroides anabolizantes, quimioterapia e certos antibióticos ou antidepressivos que podem reduzir a contagem de espermatozoides; estilo de vida ou fatores ambientais, incluindo infecções sexualmente transmissíveis, aumento da temperatura local dos testículos, abuso de álcool ou drogas e cigarro”, diz o médico.



“A oligospermia é diagnosticada com base na análise do sêmen, na qual a quantidade e a qualidade dos espermatozoides de uma amostra de sêmen coletada pelo homem são analisadas em laboratório. Se os resultados forem considerados anormais, o teste é repetido três meses depois para confirmação”, destaca Fernando Prado.



Os kits caseiros para contagem de espermatozoides não têm respaldo científico sobre sua precisão. “Além disso, outros parâmetros do esperma não são verificados, incluindo a morfologia e a motilidade do esperma, ambos fatores importantes que afetam a fertilidade masculina. Por esta razão, podem ser falsamente tranquilizadores e atrasar o tratamento quando necessário. Eles também podem fornecer contagens falsamente baixas em alguns casos”, completa o médico.



O especialista explica que paciente com contagens de espermatozoides limítrofes ainda podem conceber um filho com sucesso. “Algumas modificações no estilo de vida e o aumento da frequência das relações sexuais para uma vez a cada dois ou três dias, especialmente na época da ovulação da mulher, são aconselháveis para aumentar as chances de concepção”, diz o médico.