Na quarta-feira passada, 10 de julho, o Dia da Saúde Ocular chamou a atenção para as doenças da vista. A preocupação é constante, pois diversas patologias podem levar à cegueira adventícia, ou seja, adquirida tardiamente. Quem nasce com deficiência visual tem cegueira congênita.



A perda da visão pode estar relacionada ao erro refrativo, decorrente de miopia, hipermetropia e astigmatismo, bem como à catarata, glaucoma, degeneração macular e ao diabetes. É preciso atenção redobrada, principalmente se você já entrou nos 40.



Recebemos material enviado pelo oftalmologista Pedro Ferrari, do Vera Cruz Oftalmologia, em Campinas (SP), com informações importantes, que repasso aos leitores.

“É importante fazer acompanhamento correto, com oftalmologista, e evitar que a doença se agrave a ponto de se tornar irreversível. Se o paciente tem catarata e o diagnóstico é feito mesmo na fase avançada, ainda assim é possível evitar a perda da visão”, destaca o doutor Pedro.

Ele também chama a atenção para o erro refrativo, ou seja, alterações no tamanho do olho ou no formato da córnea ou cristalino que interferem na quantidade de raios de luz que chegam à retina. “O problema tem sido cada vez mais comum em crianças”, alerta.

Caso a doença não seja diagnosticada rapidamente, pode levar à ambiopia, que prejudica o desenvolvimento ocular. “Existem tratamentos específicos para evitar a piora da miopia, que, acima de seis graus, aumenta o risco de exposição da retina”, observa Pedro Ferrari.

Leia também: Cinco dicas para cuidar bem dos olhos

O especialista destaca cuidados negligenciados que devem entrar na rotina de prevenção. “É de suma importância fazer consultas regulares ao menos uma vez por ano com oftalmologista. Isso permite que qualquer patologia seja diagnosticada no momento certo para evitar problemas futuros e receber o melhor tratamento, principalmente no caso de pessoas a partir dos 40 anos. É importante medir a pressão ocular e fazer exame de fundo de olho para prevenir o glaucoma e a degeneração macular”, destaca.



No caso de pacientes diabéticos, o médico reforça a importância das visitas anuais. No entanto, cada caso deve ser avaliado de forma individual, pois alguns exigirão protocolos específicos, com acompanhamento a cada quatro meses, conforme a gravidade, pontua.



Outros cuidados importantes são manter hábitos saudáveis, com boa alimentação e prática atividades físicas, que auxiliam em casos de diabetes e hipertensão , fatores de risco para a saúde da visão.