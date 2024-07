A estação mais fria do ano é a ideal para investir em tratamentos estéticos, pois no inverno passamos mais tempo dentro de casa nos protegendo. A incidência da radiação solar é menor, fazendo com que técnicas que exigem a cicatrização do tecido da pele tenham menos riscos de surtir efeitos colaterais, como manchas. É também a época propícia para a recuperação de lesões ocasionadas nas outras estações.



Para ajudar na escolha do tratamento indicado para a temporada fria, a especialista Thainara Porto, consultora comercial da HTM Eletrônica, referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletromédicos e estéticos, listou quatro procedimentos para o rosto e o corpo:

Luz intensa pulsada – Essa tecnologia utiliza uma fonte de luz com todas as cores do espectro do arco-íris. Favorece a síntese de colágeno, atua na despigmentação de manchas, especialmente aquelas causadas pela idade, bem como as decorrentes de processos inflamatórios, como acne, ou causadas pelo sol.

“O tratamento é indicado para o inverno, pois não é apropriado tomar sol 21 dias antes e 21 dias após a sessão, pois a exposição direta aos raios UV pode causar irritação e ocasionar manchas na pele”, explica Thainara Porto.

Peeling ultrassônico – Remove as camadas mais superficiais da pele, deixando-a mais sedosa, uniforme e luminosa. Indicado para suavizar manchas, clarear olheiras, diminuir cicatrizes e rugas, também minimiza os poros e reduz a oleosidade e a acne. “O tratamento é indolor e não invasivo, ideal para renovar a pele no inverno”, comenta a especialista.

Carboxiterapia – A celulite é caracterizada por alterações metabólicas e circulatórias que atingem a gordura e a camada dérmica da pele. Por promover o aumento da circulação, melhora da oxigenação e redução da gordura, a carboxiterapia se tornou grande aliada do tratamento. É preciso iniciar as aplicações no inverno, pois o gás carbônico deixa marcas arroxeadas, que podem se tornar manchas se expostas ao sol. “Para quem evita o procedimento por medo de agulhas, já existe no mercado a modalidade não invasiva Carbo Cupping, que emprega ventosas de vidro para direcionar o gás durante o massageamento, permitindo a absorção pela pele”, indica Thainara.

Radiofrequência – Esse equipamento com diversos aplicadores gera campo eletromagnético e calor na pele. Tal efeito ajuda no tratamento de celulite, cicatrizes, flacidez, gordura localizada, rugas e de sequelas de acne, além de promover o famoso rejuvenescimento íntimo.



“Recomendamos de quatro a seis sessões, com intervalo de sete a 15 dias, podendo variar conforme o quadro clínico e a evolução de cada paciente. Depois disso, serão necessárias ao menos quatro sessões de manutenção com intervalos estipulados pelo profissional. O inverno é propício para o procedimento, pois ajuda a manter a hidratação da pele”, detalha Thainara Porto.