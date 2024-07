A possibilidade de unir duas técnicas para potencializar os efeitos estéticos é um dos grandes trunfos da dermatologia para conquistar resultados naturais em um menor número de sessões. E uma das novidades nesse sentido é o Hydra 4D, a união das tecnologias a laser do Fotona Dynamis 4D com a hidrodermoabrasão do Hydrafacial.



“O protocolo é feito no mesmo dia, com os dois aparelhos usados sequencialmente e de forma estratégica para melhorar a retração da pele, o estímulo do colágeno e a hidratação e o glow facial”, explica a dermatologista Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.



Para o protocolo, primeiramente é usado o laser Fotona, na configuração Erbium, que é utilizada de forma intraoral, ou seja, dentro da boca. “Nesse primeiro passo, nós atuamos para promover a retração das mucosas e de todo aquele tecido que a recobre, dentro da boca. O laser é aplicado por dentro das bochechas e nas áreas de mucosa localizadas em cima dos dentes superiores e inferiores, além das áreas ligamentares desta mucosa, tudo isso com o objetivo de retrair a pele e provocar o efeitos kin tightening, que é quando a pele fica mais durinha, com uma camada mais aderida a outra; isso confere mais firmeza”, diz a médica.



Logo após, entra em ação o laser Yag do Fotona, que é disparado em toda a face. “Esse laser Yag age em toda a superfície, mas também atinge a derme, então simultaneamente está estimulando colágeno em tudo, por meio do aquecimento. Damos uma atenção maior e fazemos quatro carreiras, sendo que cada uma dessas quatro são atingidas pelo laser YAG três vezes para que ocorra maior retração da região da face. Essa tecnologia promove também o fechamento de vasinhos que não são visíveis a olho nu”, explica Mônica.



Em seguida, o paciente inicia o tratamento com Hydrafacial, em um protocolo de limpeza e esfoliação. “O Hydrafacial é uma tecnologia de hidrodermoabrasão, com um sistema exclusivo de vórtex, que limpa e esfolia a pele ao mesmo tempo em que infunde substâncias hidratantes. Com ele, fazemos um peeling leve com 7,5% de ácido glicólico. Imediatamente depois, o equipamento aspira todas as sujidades da superfície da pele, junto com o depósito de substâncias que vão ajudar a pele a fechar os poros”, detalha a dermatologista.



“Em seguida, entramos com o Fotona na configuração 4D, que é o uso do Erbium agora para a camada epidérmica, que nós chamamos de peeling de noiva. Esse último passo faz apenas uma quebra da camada mais superficial da pele e faz um peeling leve, completando o que foi feito pelo Hydrafacial”, acrescenta a médica. Após o Fotona, o paciente volta para o passo final do Hydrafacial, quando sua pele recebe substâncias nutritivas, antioxidantes e hidratantes.

Além de atuar de maneira profunda e estrutural na pele, a combinação das tecnologias colabora para melhorar a hidratação, a nutrição e também diminuindo o excesso de oleosidade e de cravos da pele. “Na superfície também temos a retirada de algumas imperfeições, algumas verruguinhas e ruguinhas muito finas”, esclarece a doutora Mônica.



Para o procedimento a laser, é utilizado um creme anestésico, que melhora o conforto do paciente na sessão, segundo a dermatologista. “Já o Hydrafacial é completamente indolor. Podemos utilizar o protocolo em três sessões mensais, e o tratamento não requer nenhum afastamento das atividades diárias por parte do paciente”, finaliza Mônica Aribi.