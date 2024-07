Redução de rugas, manchas, marcas de expressão ou cicatrizes de acne. São diversos os motivos pelos quais as pessoas procuram o procedimento de peeling facial. No entanto, algumas substâncias, como por exemplo o fenol, oferecem grandes riscos à saúde se não forem usados de maneira segura. Neste caso, por ser nefrotóxico e cardiotóxico, deve ser feito depois da realização de exames cardíacos e de sangue, dentro de ambiente seguro e por médico habilitado.



Entretanto, existem outras substâncias que podem trazer bons resultados de maneira segura, garantem especialistas.



Ticiana Garrido, médica da rede de clínicas de estética e medicina Estúdio Mais, afirma que “não é necessário realizar procedimentos tão agressivos. Há outros métodos que trazem resultados satisfatórios.”



Existe no mercado uma oferta de diversos tipos de peeling e a lista de seus benefícios é gigante: renovação das células, clareamento de manchas e de cicatrizes de acne – podem até contribuir no tratamento de rugas e linhas de expressão.

“É importante sempre realizar avaliação prévia com um médico habilitado para que ele veja o que é melhor para cada tipo de pele e de queixa do paciente”, ressalta Ticiana.

O inverno é a época ideal para realizar peeling, pois a exposição ao sol é menor, evitando manchas na região do rosto, que passa por descamação depois do procedimento.

“Todo procedimento estético deve ser feito com cuidado e é importante que o paciente siga as instruções do profissional após realizar o tratamento”, opina a profissional. A seguir, confira alguns tipos de peeling:

1. Azelaico – Um dos mais utilizados, o ácido azelaico é ótimo para o tratamento de acne. “Esse ácido possui propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias e é despigmentante, ou seja, clareia manchas. Além disso, trata-se de uma ótima opção para quem tem rosácea”, enumera Ticiana Garrido.Trata-se de um ácido tão seguro que está na lista de substâncias não teratogênicas, sendo seguro até mesmo para gestantes e lactantes.

2. Jessner – Segundo Ticiana, trata-se de uma solução que associa ácido salicílico e ácido lático, promovendo o aumento da síntese de colágeno, além do efeito clareador e rejuvenescedor. “O ácido salicílico ajuda no controle da oleosidade, além de ter ação queratolítica, afinando a pele e amenizando a aparência da acne. O ácido lático, por sua vez, ajuda na esfoliação da pele. A técnica consiste na retirada das camadas superficiais da pele, promovendo a renovação celular e o estimulando a produção de colágeno e de outras substâncias benéficas à sua regeneração”, explica a médica.

3. Retinoico – Esse ácido promove a remoção de camadas superficiais cutâneas, estimulando a proliferação celular e a síntese de colágeno, além de facilitar a penetração de outros agentes químicos utilizados no tratamento de fotoenvelhecimento. “O ácido retinoico é muito utilizado no tratamento da acne grau 1 (que se apresenta como cravos inflamados), rejuvenescimento e linhas de expressão, podendo ser associado com outros ácidos, o que potencializa seus resultados”, detalha Ticiana.

4. Cysteamine – O peeling cysteamine é uma evolução do tratamento do melasma resistente ou com desordens de hiperpigmentação causadas pelo sol ou pós-gestacional. “Esse tratamento pode ser feito em qualquer fototipo e apresenta alta eficácia comprovada em estudos científicos”, afirma a médica. A Cysteamine, segundo Ticiana Garrido, é uma substância clareadora que não arde, não incha, não deixa vermelho e a descamação é superficial. O tratamento é indicado para melasma, rugas finas, olheiras, hipercromia pós-inflamação e marcas provocadas pela acne.