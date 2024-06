Anvisa reforçou que a medida cautelar foi motivada por preocupações com os impactos negativos à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta terça-feira (25/6), a resolução que proíbe a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde em geral ou estéticos.

A determinação ficará vigente enquanto são conduzidas as investigações sobre os potenciais danos associados ao uso desta substância química, que vem sendo utilizada em diversos procedimentos invasivos.

"A medida cautelar adotada pela Anvisa tem o objetivo de zelar pela saúde e integridade física da população brasileira, uma vez que, até a presente data, não foram apresentados à Agência estudos que comprovem a eficácia e segurança do produto fenol para uso em tais procedimentos. A Anvisa reforça que a medida cautelar foi motivada por preocupações com os impactos negativos na saúde das pessoas e reflete o compromisso da Anvisa com a proteção à saúde da população brasileira", explicou a agência.



No início deste mês, o procedimento chamado peeling de fenol causou a morte de um empresário de 27 anos em São Paulo. A suspeita é que ele tenha tido um choque anafilático por alergia a algum dos elementos utilizados na operação.