No início deste mês, recebi muitas visitas de parentes, alguns até do exterior, tipo “cama e mesa”. O que certamente traz um tipo de preocupação: como montar as refeições? Confesso que não tenho a menor dúvida sobre os pratos a serem servidos: os mineiros, sempre, pois quem vem de fora tem saudade deles.



Meu sobrinho que mora no Canadá matou a saudade do frango com quiabo, o outro amou a costelinha com feijão, pratos inexistentes em outros países. Fico na dúvida se essa falta é real ou falta de coragem de enfrentar um fogão. Estou enganada. Em certos países e cidades, não se encontra nem um mísero frango para comprar. A solução é partir para a “massa” com molhos variados, alguns deles com temperos que não são encontrados por aqui.

No setor de doces, os preferidos são sempre as compotas de frutas (como as de limão) e aqueles bem locais, como o cajuzinho. Tive o cuidado de encomendar esse último em Santa Luzia, onde as doceiras antigas continuam funcionando com o mesmo sucesso, enquanto as sucessoras têm sistema de entrega na sua porta. Sucesso total. Com uma novidade: o doce de leite cortado em quadradinhos tem novo sabor, com pedacinhos de araticum.



Temos ideias bem interessantes em relação a certos alimentos. Um deles, bem apropriado para nosso clima, é o sorvete, que raramente entra no cardápio, principalmente de festas. Dia desses, dei um almoço e uma das sobremesas era picolé, de sabores variados. Uma das meninas convidadas conseguiu dar fim em sete, com muito prazer.



Por acaso, encontrei em meu e-mail a receita da torta de sorvete que fez o maior sucesso. Experimente:



Para a torta, use 400g de biscoito maizena (cerca de dois pacotes); 70 g de manteiga derretida; duas latas de leite condensado; 300ml de leite; seis gemas; 800g de creme de leite fresco batido em ponto de chantili; meia xícara de calda de chocolate. Para a calda: 90ml de água; 12g de chocolate em pó; 140g de chocolate meio amargo picado; 110g de açúcar; 60g de manteiga e 90g de glucose de milho.



Modo de fazer: no liquidificador, bata a água e o chocolate em pó para fazer a calda. Coloque na panela e leve ao fogo até esquentar, mas não ferva. Adicione o chocolate meio amargo, o açúcar e a manteiga. Mexa até dissolver o açúcar, derreta a manteiga e o chocolate. Junte a glucose e mexa até dissolver. Reserve para esfriar.



Para preparar a torta, disponha biscoitos de maizena em um processador e triture até obter a farofinha. Adicione a manteiga derretida e processe mais um pouco para misturar. Na forma redonda de fundo removível, acomode a farofinha de biscoitos, cobrindo toda a base. Reserve. Em uma panela, disponha o leite condensado, o leite e as gemas. Cozinhe em fogo baixo, sempre mexendo, até obter um creme espesso. Reserve. Adicione um terço do chantili ao creme e misture bem até ficar homogêneo. Acrescente o restante e misture delicadamente até incorporar bem. Reserve.



Disponha o restante dos biscoitos de maizena inteiros em volta da forma, apertando levemente para fixar na base de biscoitos. Adicione camadas do creme e de biscoito. Repita nessa ordem, finalizando com mais uma camada de creme. Leve ao freezer por quatro horas, pelo menos. Finalize com a calda de chocolate e sirva em seguida.