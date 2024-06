Feira oferece roupas para toda a família produzidas em cidades do Sul de Minas

Só gente cheia de preconceitos ou que não entende nada de moda não acha graça nas feiras de lançamento realizadas em Belo Horizonte. Ela se parecem muito com shoppings, têm coisas boas e más. Por isso, merece especial atenção a Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas, que estará de volta de 5 a 14 de julho, com lançamentos para o inverno. Como sempre, no Minascentro.



Os promotores esperam receber 60 mil visitantes nesta 65ª edição. “Nossa principal atração são as malhas em tricô vindas de pequenas, médias e grandes confecções, que acompanham a evolução da indústria têxtil e utilizam tecnologia de ponta, garantindo uma cadeia produtiva ética e sustentável”, afirma Dayhana Nicoleti, produtora de moda e coordenadora da feira.



O lado altamente positivo do evento é que muitas fábricas, de origem familiar, fazem reciclagem têxtil, transformando resíduos dos cortes de peças em novos fios. A maioria das malharias de Jacutinga e Monte Sião tem a certificação da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex).

A Belle Tricô, há mais de 20 anos no mercado, implantou usina de energia solar que reduz o desperdícios de fios. A Alvorada instalou sistema solar fotovoltaico, plantando eucaliptos que produzem a própria lenha para a geração de vapor e economia de energia elétrica.



Outro ponto importante: a produção de malhas de tricô se consagrou como a principal atividade econômica do Sul de Minas. A produção é vendida para grandes magazines, lojistas, turistas e sacoleiras de várias regiões do país. Em torno de 70% da população de Jacutinga e de Monte Sião trabalha direta ou indiretamente nas confecções.



E mais: na temporada de lançamento das coleções, cerca de 400 trabalhos temporários são criados – atendentes, recepcionistas, profissionais de limpeza e saúde –, sem falar no estímulo à boa gastronomia local, com a comercialização de embutidos, queijos, vinhos, massas, doces artesanais, etc.



A principal tendência da moda global estará presente em várias coleções: o foil têxtil, película metalizada bem fina aplicada a vapor na peça pronta, que ganha efeito sofisticado de brilho. A modelagem oversized aparece combinada com estampas. As cores vão do verde-esmeralda ao azul- petróleo, passando por bordô, marrom-chocolate, terracota e tons terrosos. Há muito branco e preto, separados ou em conjunto, além de vermelho-fogo e amarelo-mostarda.



Como vem acontecendo, a produção da feira doou 2 mil agasalhos adultos e infantis para o Servas, que serão distribuídos para entidades assistenciais de BH.