Qualidade e bom gosto

Há cerca de um ano conheci o trabalho da estilista e empresária Viviane Furrier, em uma loja multimarcas de Belo Horizonte, de uma grande amiga, que sempre traz novidades. Já me apresentou várias, por sinal. Fiquei encantada. Depois vi em outras lojas, e vi amigas usando. Depois que você conhece uma peça de Viviane, quando vê outra, identifica rapidamente, ela tem um estilo próprio, elegante. A modelagem é impecável, o acabamento, a qualidade.

Fiquei “namorando” a profissional, e tentando contato, mas na correria do dia a dia, não cobrei a resposta e o tempo passou. Agora, recebi o material da abertura de sua loja em São Paulo, e o que mais me surpreendeu foi o texto sobre ela, porque não fazia a menor ideia de suas origens.

HISTÓRIA Viviane é mineira de Jacutinga, mas morava em São Paulo, onde estudava Química, e decidiu trocar a agitação de São Paulo por uma aposta no mundo da moda, mais exatamente em Jacutinga, polo de tricô no Sul de Minas Gerais. Foi assim que nasceu a marca Viviane Furrier, meio que por acaso, com o encantamento da jovem por uma pequena malharia que estava à venda em sua cidade natal. A decisão tomada durante um fim de semana em família a levou a uma bem-sucedida trajetória que inclui a presença da marca em mais de 330 multimarcas Brasil afora.

Foram as doces lembranças de sua avó, que dominava a arte do bordado, somadas à vocação têxtil da cidade e ao apoio de sua irmã que fizeram com que Viviane voltasse para Minas Gerais, recomeçasse sua carreira do zero e se aventurasse no mundo da costura. A malharia, que começou como fábrica para clientes ‘private label’, desenvolvendo linhas sofisticadas de tricô para grifes renomadas, como Animale e Calvin Klein, em 2012 ganhou o nome Viviane Furrier, dando vazão ao desejo da empresária de se expressar criativamente de forma autoral.

“Nossas peças eram extremamente elogiadas e nos posicionaram em um patamar de alta qualidade e excelência. Percebi que o primor na qualidade do tricô que havíamos conseguido atingir me permitiria ser protagonista da minha própria história. A nossa expertise no ofício do tricô, se destaca pelas técnicas, as buscas constantes por matérias primas, maquinários, o aprimoramento nos processos da confecção e principalmente em pessoas, com treinamento de capacitação e profissionalização”, conta.

Foi o início de uma trajetória promissora no atacado. Após 10 anos de marca, em 2023, chega a hora de abrir sua primeira flagship, na Vila Nova Conceição, em São Paulo, e ter acesso à consumidora final. “O projeto varejo me encanta porque com ele terei a oportunidade de conhecer melhor a mulher Viviane Furrier, suas vontades e desejos”, diz a designer, que também inaugurou recentemente sua primeira loja licenciada em Curitiba e tem planos de expansão para os próximos anos inclusive no mercado internacional.

A coleção criada para o Inverno 2023, intitulada Love, é mais que especial, pois foi pensada para marcar a inauguração da loja, e traduz as muitas formas do amor numa coleção repleta de cores, tramas, texturas e padronagens exclusivas. Outra novidade é a linha VF Essencial, com os tricôs básicos, mas que na verdade não são nada básicos, indispensáveis, atemporais, assim como, a linha Vivi Petit, criada para vestir as mães e suas crianças com o mesmo look, de forma descomplicada. Além dos casacos dublados, um dos expoentes da marca. Suas criações são pensadas para a mulher que é multifacetada, e traz modelos versáteis e atemporais, para acompanhar o lifestyle dessa mulher.