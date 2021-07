Manto da Massa surpreende com recorde de venda

(foto: Reprodução/Atlético)



Mais um case na galeria de sucessos do Atlético. A exemplo do ano passado, quando lançou a promoção Manto da Massa, a segunda edição coloca o clube com um dos maiores vendedores de camisa do ano. Em apenas 10 horas, o Galo vendeu 30 mil unidades do Manto da Massa e garantiu cerca de R$ 6 milhões em faturamento bruto, de acordo com dados do Twitter da conta digital Galo Bmg, patrocinador do clube.





MAPA A nova camisa 2021 foi desenhada pelo torcedor Lucas Adriano de Sousa e tem como inspiração o mapa de Minas Gerais. O ganhador do concurso receberá R$ 13 mil em dinheiro e um ano de sócio da modalidade Forte e Vingador. Assim como em 2020, os sócios do Atlético puderam pagar um valor menor pela camisa. Nas primeiras 92 horas de venda, o preço foi de R$ 199,90. Depois, passou a custar R$ 239,90. Para os torcedores não sócios, a camisa está disponível por R$ 319,90. As vendas se encerram na próxima terça-feira (20/7). As entregas das peças, no entanto, só começam na primeira semana de novembro.





DISPUTA O modelo eleito venceu 559 concorrentes. A escolha foi por votação aberta, em uma final com 13 desenhos selecionados por uma comissão interna do clube. O Galo Bmg comparou os números de 2021 ao da primeira edição do Manto da Massa, em 2020. No ano passado, os torcedores compararam 22 mil unidades nas primei- ras 24 horas. Portanto, a expectativa é de que todos os números sejam superados até o encerramento da promoção