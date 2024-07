Em busca do nariz ideal, rinoplastia está entre as cirurgias faciais mais procuradas por pacientes

O momento ideal para realizar uma cirurgia plástica varia muito de pessoa para pessoa, já que depende de uma série de fatores, incluindo condições de saúde, estabilidade financeira e disponibilidade para internação e repouso pós-operatório. Mas os meses de junho, julho e agosto, quando estamos passando pelo inverno no Brasil, parecem ser os favoritos para a realização de procedimentos estéticos.



“Isso porque, durante o inverno, a exposição solar é menos frequente e os índices de radiação ultravioleta diminuem, o que reduz o risco de complicações como manchas e o escurecimento das cicatrizes no período pós-operatório”, explica o cirurgião plástico Paolo Rubez, formado pela Unifesp e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.



De acordo com o médico, outra vantagem da realização de cirurgias plásticas no inverno é a minimização do inchaço e a otimização do tempo de recuperação, graças ao clima ameno da estação. “O calor pode favorecer o aparecimento de um inchaço maior no período pós-operatório, o que pode causar incômodo ao paciente, principalmente para aqueles que já possuem uma tendência natural à retenção de líquidos. Já o clima frio reduz a resposta inflamatória do organismo, o que, além de diminuir o edema, reduz o desconforto na região da cirurgia”, destaca o especialista.



Segundo o profissional, entre os procedimentos mais realizados estão as cirurgias faciais de rinoplastia (no nariz), mentoplastia (no queixo), blefaroplastia (nas pálpebras), deep plane facelifit (para as rugas faciais) e deep neck facelift (para rejuvenescimento do pescoço).



Porém, é importante lembrar que devemos ingerir grande quantidade de água mesmo durante o clima frio, quando a grande maioria de nós tende a diminuir o consumo de líquidos, pois a água é fundamental para ajudar na diminuição do inchaço. “A diminuição da sudorese devido ao clima frio também faz com que as trocas de curativos possam ser mais espaçadas, o que contribui para uma melhor cicatrização.”



Além disso, com a realização da cirurgia plástica durante o inverno, quando chegar o verão e as festas de fim de ano, período em que as pessoas desejam mostrar o melhor de si, o paciente já estará recuperado, afinal, toda cirurgia plástica tem um período de recuperação necessário para que o resultado final apareça.



“É fundamental lembrarmos que, mesmo durante o inverno, é importante evitar a exposição ao sol nos primeiros três meses após a realização do procedimento e aplicar o fotoprotetor diariamente, que deve ter FPS 30, no mínimo, e ser reaplicado a cada duas horas para evitar qualquer malefício à pele causado pela radiação ultravioleta, como manchas e a formação de cicatrizes inestéticas e escurecidas”, finaliza Paolo Rubez.