O Congresso Brasileiro de Reumatologia chega à 41ª edição este ano e será realizado em Belo Horizonte, entre 18 e 21 de setembro, no Minascentro. Promovido pela Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) em conjunto com a Sociedade Mineira de Reumatologia (SMR), é um dos maiores e mais importantes eventos da especialidade no mundo.



Profissionais renomados dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá, Turquia, Itália, Argentina, Paraguai, Chile, Panamá e Colômbia, referências mundiais em pesquisas e formação continuada, apresentarão e discutirão com médicos, pesquisadores e cientistas brasileiros os recentes avanços da reumatologia em ampla programação científica.



Cursos pré-congresso, conferências, simpósios, discussões de casos clínicos, mesas-redondas e sessões de temas livres compõem a programação científica.



Além disso, o congresso se estenderá com encontro de pacientes e premiações aos trabalhos mais expressivos sobre reumatologia no Brasil. A agenda completa está disponível no site www.sbr.org.br.

O presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Marco Antônio Araújo da Rocha Loures, diz que o foco estará na educação continuada e na atualização dos médicos.



“O evento é uma possibilidade de acesso a estudos e informações recentes de pesquisas e de prática clínica para o dia a dia do consultório, além de oferecer aprimoramento de conhecimentos e compartilhamento de experiências entre especialistas do Brasil e centros de referência do mundo”, afirma.



O congresso também é oportunidade relevante de cooperação para médicos e profissionais de saúde de outras especialidades, informa Rocha Loures, principalmente pela abordagem da reumatologia em relação a doenças autoimunes com manifestações sistêmicas.

Entre os muitos destaques da programação de conferências internacionais está o especialista Yannick Allanore, professor da Universidade de Paris, que concentra pesquisas no tratamento de esclerose sistêmica (ES), doença órfã caracterizada por anomalias vasculares, imunológicas e do tecido conjuntivo

Dennis McGonagle, professor da Universidade de Leeds, do Reino Unido, vai abordar as espondiloartrites e fibromialgia. O especialista tem forte atuação em pesquisas com células-tronco.



Também virão a Belo Horizonte o cientista Troy Torgerson, diretor de Imunologia Experimental do Instituto Allen de Imunologia (EUA), com pesquisas sobre autoimunidade e modulação terapêutica, e a professora da Universidade de Mármara, em Istambul, Fatma Alibaz-Oner, com trabalho focado em pesquisas em vasculite sistêmica e doença de Behçet.



Por sua vez, a professora Victoria Navarro, do Hospital Universitário La Paz e IdiPaz, em Madri, vai abordar os desafios do diagnóstico de espondiloartrite axial.



“A programação científica do evento está em conformidade com o que há de mais avançado e discutido nos congressos norte-americano e europeu, com especialistas altamente renomados”, afirma o reumatologista Antônio Scafuto Scotton, presidente do evento.



“Belo Horizonte está preparada e com grande expectativa para receber tantos especialistas vindos de várias partes do mundo e ampliar a cooperação com outras especialidades”, ressalta a reumatologista Maria Fernanda Brandão de Resende Guimarães, presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia (SMR).