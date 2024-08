Será na sexta-feira, 23 de agosto, a inauguração do Hospital Mater Dei Nova Lima, que fica na Alameda Oscar Niemeyer, 61, no Vila da Serra. A solenidade de inauguração será às 10h. Esta é a nona unidade da Rede Mater Dei de Saúde. A data da inauguração foi escolhida por ser dia do aniversário do fundador do grupo, dr. José Salvador Silva. O projeto do Mater Dei São Paulo está a todo vapor.

Semana movimentada

Semana passada foi um agito só por aqui. Começou com o setor das artes plásticas. Uma exposição a céu aberto, nos jardins do Meeting Shops, no Belvedere, comandada pela galeria Zipper em parceria com Virgínia Geo, com esculturas de duas artistas: Consuelo Veszaro, que trabalha com ferro, e Rizza Bomfim, que trabalha com espelhos. Após a visita com explicação das artistas, teve um almoço no Altíssimo, de Carol Machado.

***



No meio da semana, um coquetel no Instituto Amilcar de Castro, com visita guiada comandada por Cláudia Dodd, para um grupo restrito de 40 convidados, marcou a chegada da loja NK Store, de Natalie Klein-Duek. No dia seguinte, a estilista e empresária promoveu um desfile na loja – que está linda –, com uma combinação de roupas de Paco Rabanne, Courreges e NK, seguido de coquetel. Tudo no point do momento, o Meeting Shops.

CasaCor Minas

Está a todo vapor a mostra CasaCor Minas, e o mais legal é a novidade deste ano: tanto o Café Mayor quanto o restaurante O Chef e O Cabra são abertos ao público, dispensando a compra do ingresso para visitação. Mas vale a pena fazer o tour de visitação pela beleza dos ambientes e pelos atrativos deste ano. Tem até spa, esmalteria e barbearia em funcionamento.

***



Por falar em CasaCor Minas, o 3º Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores, que premia os melhores ambientes da mostra, já está rolando. Os nomes dos jurados só serão divulgados após a entrega dos votos. Todos os ambientes concorrem ao prêmio, que este ano tem 11 categorias. A divulgação do resultado será no dia 30, durante um almoço na mostra, no gastrobar Bar de Vidro, do Cabernet Butiquim.



Nova Bossa

Jackie Verneuil e Kika Gontijo promovem, de 17 a 29 de setembro, a Nova Bossa Casa, um evento que vai reunir com muito charme e bossa o melhor de casa, arte, comércio, gente, cultura e muita mineiridade. Tudo isso no Mercado de Origem. Promete.

Exposição

A Galeria da Escola Guignard recebe, a partir da próxima terça-feira, 13, a exposição “Jonas”, que resgata a memória da artista Raquel Schembri, falecida precocemente, aos 31 anos, em 2016 e ainda hoje referência de sua geração. O público terá a oportunidade de revisitar a última produção da artista e acompanhar o resgate de uma de suas obras mais emblemáticas, a pintura mural “Baleia Vermelha”. O vernissage será das 19h às 22h. A galeria fica na Rua Ascânio Burlamarque, 540, Bairro Comiteco, e está aberta para visitação até 20 de setembro, de segunda a sexta, das 9h às 21h.

Por ai...

Os organizadores da Minas Trend bateram o martelo e marcaram a feira para os dias 22 a 24 de outubro. O local será o BH Shopping. No mais, desfiles com a turma teen e kids, estandes com sapatos, vestidos e bijus. Outras novidades serão reveladas até lá.

Por falar em eventos fashion, no lançamento das ações da Azzas 2154 SA (novo nome da Arezzo + Grupo Soma), a notícia surpresa foi o apoio dessa potência empresarial à São Paulo Fashion Week. Além de patrocínio, co-participação na (re)organização do evento. E ainda deixaram aberta a possibilidade de criar algo similar no Rio.

No vaivém do salão BH-à-Porter, o disse-me disse entre lojistas era o alívio por chegar o momento de “virar a estação” e colocar o verão 2025 nas vitrines. O movimento fraco do inverno sem frio fez o comércio fashion sofrer. É preciso renovar o estoque rapidinho, vale dizer, comprar mais a nossa moda. Encheram as sacolas. Look novo, vida nova.

O Travel Next Minas 2024 acontece entre os dias 16 e 17, com mais de cinco mil profissionais no Expominas. Espaço bacana ali será o Hub Criativos Sustentáveis, reunindo prestadores de serviços e pequenos produtores locais em artes, marcas sustentáveis e projetos sociais. Para quem busca suporte em marketing ou ampliar o network, é um achado.

Depois do ora-pro-nóbis e do pequi, o coquinho macaúbas é a nova estrela do cerrado. Diz que seu óleo consegue mais produtividade que a soja, o potencial para saúde é enorme e é poderosa fonte energética renovável. Por isso, os árabes investem R$ 15 bilhões em projeto de plantio e pesquisa na Bahia. Virou ouro.

Em domingo de encerramento dos Jogos Olímpicos, vale dizer que o mix pão-de-queijo com pernil foi campeão dos petiscos na Casa do Brasil em Paris. Muitos brasileiros, inclusive, não conheciam a delícia mineira. Com a cachaça do Norte de Minas, alegrou o ambiente.

A minissérie mostrando vida do finado estilista Karl Lagerfeld já está no ar pela Disney+. Pena que o protagonista não passa a força da personalidade do kaiser da moda, que comandou a Chanel durante anos. Mas, assim mesmo, vale uma espiada.

O Grupo AMC, que comprou as marcas Skazi e Tufi Duek em 2019, divulgou na última quarta-feira – com muito elogios e agradecimentos – que Paolinha Murta e Vander Martins não fazem mais parte das marcas.