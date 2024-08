A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, subiu ao palco em Chicago, no início da convenção democrata, vestindo um terno bege desenhado pela diretora-criativa da Chloé, Chemena Kamali.

Com menos de um ano no cargo, Kamali vem acumulando apoios de celebridades desde que assumiu as rédeas da marca francesa – todos, de Beyoncé a Jennifer Lopez, usaram seus designs boho chic. O traje Chloé de Harris apresentava um paletó tradicional, forrado, com botões pretos e calças sociais de pernas largas. A vice-presidente combinou sua alfaiataria com uma blusa branca da mesma grife. Muito elegante.



Provavelmente, ela escolheu o modelo e a marca pensando em fazer bonito nas mídias, e deu certo. O terno de Harris rapidamente fez sucesso nas redes sociais, com usuários fazendo comparações com a roupa que o presidente Barack Obama usou em 2014.



Harris não é estranha aos designs boho chic de Kamali, tendo usado um vestido de capa verde-esmeralda em um jantar de Estado no início deste ano. Seu vestido foi desenhado com uma silhueta longa até o chão e mangas marcantes. Depois de décadas trabalhando nos bastidores (incluindo uma passagem anterior na Chloé sob Phoebe Philo), o burburinho que a alemã Kamali vem gerando desde que foi nomeada diretora-criativa em outubro de 2023 tem sido um dos maiores da história da moda, desde o ano passado.

Não é de se espantar que Harris usaria um dos designers mais comentados de Paris – mesmo que seja tradição para candidatos presidenciais usarem marcas americanas (para ser justo, seu oponente é conhecido por sua própria propensão a ternos europeus). Além de seu próprio estilo genuíno, em um ponto, houve rumores de que Harris estava trabalhando com a estilista de celebridades Karla Welch, que tem Justin e Hailey Bieber como clientes.



Ao longo de sua ascensão à vice-presidência, Harris desenvolveu um guarda-roupa diferente de qualquer outra figura importante na política americana. Durante sua posse e a do presidente Biden, em 2021, ela vestiu um casaco roxo da marca nova-iorquina Christopher John Rogers. O roxo, é claro, é visto como um sinal de bipartidarismo.

Ela também defendeu uma escolha diversa de designers americanos, como Sergio Hudson (ela tem gosto especial por seus ternos ousados), Pyer Moss e Joseph Altuzarra. Talvez a maior mudança no guarda-roupa da vice-presidente Kamala Harris, desde que ela anunciou sua candidatura presidencial, em 21 de julho, sejam seus sapatos. Antes onipresentes, seus Converse Chuck Taylors ficaram em segundo plano em relação aos elegantes sapatos Manolo Blahnik, enquanto ela atravessa a pista de um aeroporto ou pisa em um palco de comício.



Sua devoção ao que funciona para ela em um sentido de alfaiataria também é verdadeira para os ternos sob medida que há muito tempo são a assinatura de Harris, de acordo com o designer de Los Angeles Sergio Hudson. "Como advogada e depois procuradora-geral, esse era o visual dela", diz Hudson. "É elegante, é profissional e ela se sente confortável em algo que tem que funcionar para ela o dia todo. No final das contas, ela faz a moda funcionar para sua posição, ela não faz sua posição funcionar para a moda."