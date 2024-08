Com o aumento da oferta de tratamentos anti-idade, é importante observar a procedência e a qualidade dos produtos

Cell Cycle Catalyst combina ciência e tecnologia na correção de rugas e na melhora da vitalidade celular até 50%. Pensando nisso, SkinCeuticals, a marca de cuidados dermatológicos que une ciência e tecnologia para a saúde da pele, pioneira em antioxidantes e expert em Integrated Skincare (associação de dermocosméticos de alta potência com procedimentos estéticos), apresenta Cell Cycle Catalyst, um sérum anti-idade que auxilia o ciclo de renovação celular corrigindo linhas finas, rugas e melhorando a textura e luminosidade da pele.

Testado em diversos estudos clínicos, com resultados comprovados por dermatologistas e aprovado por 94% dos usuários, satisfeitos com o produto já na primeira semana, o lançamento no Brasil é considerado pela marca como o start para uma nova geração anti-idade.



Com fórmula sinérgica e inovadora, que conta com 7,7% multiácidos – blend de alta potência que inclui ácido fítico, ácido mandélico, ácido salicílico, ácido lático e ácido glicólico, responsável pela renovação celular da epiderme e uniformização do tom da pele –, e 1% de taurina, novo ativo anti-idade, um aminoácido para aumentar a energia e vitalidade celular enquanto fortalece a barreira cutânea e aumenta a hidratação.

O produto atua nos dois fatores que influenciam o ciclo de renovação celular: eliminação de células mortas – que se acumulam e obstruem a superfície da pele – e aumento da energia e vitalidade das células, contribuindo para acelerar o rejuvenescimento da pele e potencializar os resultados. Com tripla ação catalisadora, multibenefícios e versatilidade, pode ser utilizado em todos os tipos de pele das seguintes formas:



1. Único tratamento anti-idade: Aplicando de duas a três gotas após a limpeza do rosto, de manhã ou à noite.



2. Combinado ao skincare anti-idade diário: primeiro passo após a limpeza e antes do produto anti-idade já existente na sua rotina, aplicando de três a cinco gotas, de manhã ou à noite, e potencializando os resultados.



3. Associado a procedimentos estéticos: Testado por dermatologistas para preparar a pele antes de peelings químicos e amplificar seus resultados. Consulte seu dermatologista antes de associar produtos a procedimentos estéticos.



Com resultados comprovados em sete estudos, Cell Cycle Catalyst da SkinCeuticals foi testado em todos os tons de pele e tem eficácia clinicamente comprovada na correção de rugas e linhas finas, melhora da textura e luminosidade da pele, proporcionando um aspecto radiante e uniforme, além de potencializar os resultados de outros tratamentos anti-idade instantaneamente.