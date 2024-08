Quando pensamos na construção da imagem pessoal ou profissional da mulher, talvez o primeiro passo que venha à mente seja a roupa, seguida de sapatos, acessórios e maquiagem. O cabelo nem sempre é lembrado, embora seja parte igualmente importante da comunicação que cada pessoa gostaria de transmitir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Com altíssimas temperaturas em boa parte do país, Camile Stefano, consultora de moda e imagem, afirma que cabelos mais curtos estão na moda. Ela destaca o long bob, o short bob e o mini bob, versão ainda mais curtinha desse corte.



Além de o corte contribuir para refrescar no calor, o cabelo contém mensagens essenciais sobre cada indivíduo. “O estilo do cabelo ajuda a transmitir a imagem que você está buscando. Imagem não é apenas um look. É um conjunto de coisas”, defende Camile.



A especialista afirma que cabelos mais lisos podem trazer mais seriedade; cabelos cacheados, mais acessibilidade; curtos, modernidade e jovialidade. Tudo, claro, depende do contexto.



Porém, independentemente do formato ou do tamanho das madeixas, é essencial ter a consciência de que o cabelo bem cuidado, com bom corte e brilho constrói uma imagem positiva.



“Cabelo sem corte, despenteado ou com aspecto de sujo pode trazer imagem negativa, prejudicando a maneira como a pessoa é vista”, observa a consultora de imagem.

Entenda os motivos da queda de cabelo





Ainda que a personalidade e outros elementos visuais contem na percepção final, o cabelo costuma ser marca registrada da pessoa. Portanto, ele merece bastante atenção na hora do corte, além da cor e do penteado. A especialista explica que com tantas opções, é possível alinhar o gosto pessoal com as tendências. “Se não estiver no corte, ele pode estar na cor ou até mesmo no penteado do momento”, pontua.

Mães assumem cabelos cacheados para inspirar as filhas







Seja qual for a escolha para o visual, Camile orienta a buscar sempre bons profissionais, observar trabalhos já realizados e dar atenção a referências, principalmente no tipo de corte ou cor que a pessoa deseja.



Além disso, é importante conversar para entender prós e contras daquilo que se busca. “Nem sempre nossas escolhas funcionam para o nosso tipo de cabelo, é importante que o profissional saiba identificar o problema e nos posicionar sobre isso”, conclui Camile Stefano.