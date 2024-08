Um dos maiores desafios na hora de escolher um calçado infantil envolve encontrar conforto, durabilidade, segurança e praticidade no mesmo produto. Além disso, muitas mães enfrentam dificuldade na hora de escolher o tamanho ideal ou até mesmo o modelo para determinada ocasião.

Pensando nisso, Camila Kohlrausch, diretora de Marca e Varejo da Calçados Bibi, envia dicas para tornar a jornada de compra mais eficaz:



Tamanho – “As crianças crescem rapidamente, por isso é importante medir regularmente os pezinhos para facilitar na hora da compra, evitando desconforto e problemas no desenvolvimento dos ossos e articulações. É recomendado que o calçado não seja muito estreito, deixando os dedinhos livres e sem apertos. Porém, também não deve ficar muito largo para não prejudicar o caminhar saudável. Investir em modelos fisiológicos é uma boa alternativa, pois eles respeitam as medidas e o crescimento nas diferentes fases das crianças.”



Conforto – “Calçados confortáveis ajudam a prevenir bolhas, calos e outras lesões no pé, além de oferecerem mais liberdade ao caminhar. Opte por materiais macios, flexíveis e respiráveis que permitam a movimentação natural dos pés.”

Modelo – “Pés de crianças tendem a suar mais devido a brincadeiras e atividades do dia a dia. Então, escolher calçados com boa transpiração ajuda a mantê-los secos, evita problemas como mau cheiro e infecções fúngicas, além de estimular o caminhar natural. Para dias úmidos ou molhados, a Bibi possui a exclusiva tecnologia Drop, que repele água, garantindo pezinhos secos e protegidos. Vale ressaltar que esse tipo de tecido é respirável, pois as moléculas do suor são menores do que as de água, deixando o suor sair e permitindo a transpiração.”



Solado – “Solados antiderrapantes proporcionam melhor aderência ao piso ao caminhar, reduzindo o risco de quedas e acidentes, especialmente em superfícies escorregadias. Além dessa característica, é importante que o solado amorteça os impactos do dia a dia.”



Estilo de vida – “Para crianças ativas, escolha calçados resistentes e adequados para atividades físicas. Para ocasiões especiais, opte por modelos mais casuais, que são superversáteis e combinam com todos os lookinhos. Evite modelos com saltos, considerando que o uso inadequado compromete o desenvolvimento dos pés e pernas dos pequenos, ocasionando problemas futuros na coluna.”