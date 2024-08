Nos últimos tempos, o uso do endolaser se tornou proeminente na área da medicina estética, especialmente para tratar varizes e outras questões venosas. O procedimento emprega uma fibra ótica por baixo da pele para guiar um feixe de laser até as camadas mais profundas, visando reduzir a gordura localizada, estimular a regeneração celular, promover a retração da pele e incentivar a produção de colágeno, combatendo a flacidez, rugas e sinais do envelhecimento.



Um dos equipamentos mais populares para estas finalidades é o endolight, como explica Pedro Amauri, biomédico esteta e consultor clínico da HTM Eletrônica.



“O endolight é um equipamento multifuncional que pode ser utilizado no abdômen, flancos, coxas, braços, papada e glúteos. A tecnologia gera efeito térmico nas células de gordura e modifica seu estado físico, ‘emulsificando’ e facilitando sua remoção do organismo de forma eficaz e pouco invasiva. Ela promove a retração da pele de forma sinérgica ao tratamento, prevenindo e tratando a flacidez”, diz.

Mesmo com esses benefícios, ainda existem vários equívocos a cerca desse procedimento. Pensando nisso, o especialista desfaz quatro mitos comuns sobre o endolaser. Confira:



Mito 1. Endolaser é muito doloroso – Para a sua aplicação é indicado realizar pontos anestésicos locais para amenizar toda hipersensibilidade do paciente, que pode relatar apenas um leve desconforto durante a aplicação.



A anestesia local torna o processo praticamente indolor, comparável a uma leve picada de agulha, seguida de uma sensação de calor. A recuperação é rápida, permitindo que os pacientes retomem suas atividades no mesmo dia ou no dia seguinte.



Mito 2. O procedimento é apenas estético – Embora esteja sendo utilizado no tratamento de gordura e flacidez, ele trata das varizes, que podem causar dor, inchaço e problemas circulatórios. O endolaser ajuda a aliviar esses sintomas, prevenindo complicações mais graves, como úlceras venosas e tromboflebites.



Mito 3. Os resultados são temporários – O tratamento para varizes oferece resultados duradouros. Para manter os resultados, é essencial seguir as orientações pós-procedimento e adotar hábitos saudáveis, como evitar longos períodos em pé, praticar exercícios físicos regularmente e usar meias de compressão quando indicado pelo profissional.

Nos tratamentos estéticos, os resultados são graduais e progressivos, e demandam bons hábitos alimentares e práticas físicas para se manterem duradouros, assim como qualquer procedimento estético.



Mito 4. Qualquer pessoa pode realizar o procedimento – Ele não se adequa a todos os pacientes, o que é determinado na avaliação pelo profissional qualificado. Condições como coagulopatias, alergias a anestésicos locais ou a presença de certas doenças vasculares podem contraindicar o uso do endolaser. Somente os especialistas treinados podem avaliar corretamente cada caso.