crédito: Getty Images via AFP

O candidato republicano às eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em dúvida sua participação em um debate com a democrata Kamala Harris em 10 de setembro. No domingo (25/8), em sua plataforma Truth Social, Trump acusou a rede ABC de parcialidade e escreveu: "Me pergunto, por que faria o debate contra Kamala Harris nessa rede?".

Em um comunicado nesta segunda-feira (26), a equipe de campanha da vice-presidente afirmou que as diferenças com os assessores do candidato republicano giram em torno da gestão dos microfones.





"Acreditamos que os microfones de ambos os candidatos devem estar abertos durante todo o debate. Estimamos que os assessores de Trump preferem o microfone silenciado porque não acreditam que seu candidato possa atuar (de forma) presidencial durante 90 minutos", declarou Brian Fallon, um dos assessores de Harris.

Durante o debate de 27 de junho na CNN entre Donald Trump e Joe Biden, ainda representante do Partido Democrata, o microfone de cada candidato era cortado quando não estava em sua vez de falar, a pedido do presidente de 81 anos.

Mas, segundo o site Politico, Kamala Harris, que o substituiu na corrida para a Casa Branca, prefere que os microfones fiquem abertos a todo momento, como costuma ser o caso nos debates presidenciais, porque seu rival é propenso a injúrias e a interrupções inoportunas.

O desempenho desastroso de Joe Biden terminou de condenar uma candidatura que já estava com desempenho ruim nas pesquisas.

Kamala Harris conta com uma pequena vantagem nas pesquisas, mas deve manter seu impulso e ampliar a distância contra Donald Trump antes das eleições de novembro.