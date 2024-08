Uma notícia que surpreendeu o mundo das artes saiu há dois dias na Europa. Uma coleção de gravuras assinadas por Salvador Dalí, que passou 50 anos acumulando poeira em uma garagem, deve render milhares de dólares em um leilão após ser encontrada durante uma limpeza.



Dez litografias esquecidas do renomado pintor surrealista espanhol foram encontradas na garagem de uma casa em Berkeley Square, Mayfair, em Londres.

Elas foram compradas por US$ 660 na liquidação de uma galeria de arte na década de 1970 e agora podem render uma verdadeira fortuna quando forem leiloadas em setembro.



O vendedor estava fazendo uma limpeza enquanto arrumava suas coisas para mudar para o exterior quando descobriu o "tesouro" de obras de arte. O acervo também inclui cinco litografias do pintor, gravador, ilustrador e escultor francês Theo Tobiasse.



O especialista em antiguidades Chris Kirkham, diretor da Hansons Richmond, que fará o leilão da coleção em 30 de setembro, em Londres, disse: “Foi uma descoberta incrível. Fui convidado para avaliar algumas antiguidades na casa de um cliente. Durante a visita, o vendedor me levou até sua garagem e, vejam só, de lá saiu esse tesouro de litografias surrealistas, todas as 15. Ele ficou escondido e esquecido por cerca de 50 anos. Parecia bem surreal. Você nunca sabe o que vai descobrir em uma visita domiciliar de rotina.”



Kirkham contou ainda que o comprador das litografias, todas sem moldura, as adquiriu com a intenção de emoldurá-las para sua casa em Berkeley Square, mas nunca chegou a fazer isso. Então as impressões acabaram em sua garagem e caíram no esquecimento. Só foram redescobertas porque o vendedor fazia limpeza.



Dalí e Tobiasse são muito respeitados e tudo relacionado a eles é procurado. Essas litografias oferecem uma maneira barata de possuir impressão assinada.



Salvador Dalí nasceu na Catalunha (1904-1989), recebeu sua educação formal em belas-artes em Madri. Sentiu-se cada vez mais atraído pelos movimentos de vanguarda e se juntou ao grupo surrealista em 1929, tornando-se um de seus os principais expoentes.



Um dos artistas mais prolíficos do século 20, é conhecido por sua habilidade técnica e imagens bizarras. Influenciado por Picasso, Miró e Freud, seu repertório incluía pinturas, esculturas, filmes, artes gráficas, animação, moda e fotografia.