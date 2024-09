População acima dos 65 anos é crescente no mundo e deve ser orientada a manter uma vida sexual ativa

Publicações científicas têm apontado que a atividade sexual é uma parte importante da saúde e do bem-estar, e está correlacionada com maior aproveitamento da vida para adultos mais velhos. Ninguém se torna assexuado. Claro que com a idade a atividade sexual passa por mudanças por questões fisiológicas.



A população acima dos 65 anos está cada vez maior em todo o mundo e a disponibilidade de medicamentos e dispositivos para melhorar sua função sexual também. Os médicos devem estar dispostos e preparados para iniciar discussões com pacientes mais velhos sobre questões sexuais e para tornar a saúde sexual uma parte rotineira dos cuidados gerais deste grupo de pacientes.

Se os adultos mais velhos não são sexualmente ativos nem interessados em sexo, então não há razão para perguntar a eles sobre a sua saúde sexual. No entanto, embora a frequência da atividade sexual tenda a diminuir com a idade, os adultos mais velhos ainda são sexualmente ativos.

Estudo na Inglaterra aponta que 86% dos homens e 60% das mulheres, com idades entre 60 e 69 anos, relataram ser sexualmente ativos, assim como 59% dos homens e 34% das mulheres com idades entre 70 e 79 anos, e 31% dos homens e 14% das mulheres com 80 anos ou mais.



Já 10% das pessoas com mais de 90 anos relataram ser sexualmente ativas em estudo sueco. Nos Estados Unidos, pesquisa mostra que pessoas com idades entre 75 e 85 anos são sexualmente ativas, 54% relataram fazer sexo duas ou três vezes por mês e 23% relataram fazer sexo uma ou mais vezes por semana.



Um equívoco é supor que o termo sexo se refere apenas ao sexo e à relação sexual com parceiros, o que não é a realidade para muitos adultos mais velhos que adaptam sua atividade sexual por causa de disfunção erétil, secura vaginal, artrite, limitações de mobilidade, efeitos de medicamentos ou problemas de saúde graves.

Em um estudo na Polônia, adultos mais velhos relataram várias expressões de sexualidade, dando importância à intimidade física e emocional como parte do que eles consideravam como fazer sexo.



Além disso, essa interpretação errônea ignora pessoas cujo parceiro ou parceira sexual faleceu ou tem um problema de saúde grave, e também idosos LGBTQ. Em interações com pacientes mais velhos, os médicos devem considerar formas de atividade sexual além do sexo penetrativo e incluir sexo oral, beijos, carícias e sexo solo (masturbação) na conversa.



Outro equívoco é que os adultos mais velhos não correm risco de doenças sexualmente transmissíveis. A taxa de infecções sexualmente transmissíveis entre aqueles com 55 anos ou mais tem aumentado consistentemente e mais que dobrado na última década. Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA indicam que a prevalência de gonorreia entre aqueles com 55 anos ou mais aumentou de 3,5 casos por 100 mil pessoas em 2010 para 17,2 por 100 mil em 2020, e que a sífilis e a clamídia estão seguindo padrões semelhantes.



Dadas as experiências sexuais passadas e atuais desta geração de adultos mais velhos, seus riscos sexuais não devem ser nenhuma surpresa. Esta geração raramente considera o uso de proteção porque atingiu a maioridade em uma época em que a educação sexual na escola não existia, o HIV era praticamente desconhecido e sua principal preocupação ao buscar proteção era evitar a gravidez.



Hoje em dia, os idosos são mais propensos a participar da cultura de encontros casuais e sexo sem preservativo, o que pode ser ainda mais incentivado pela disponibilidade de medicamentos para disfunção sexual, pela comunidade de viver em comunidades de aposentados e pelo uso crescente de aplicativos de namoro por idosos.



Por isso é importante que os profissionais de saúde sejam proativos ao discutir preocupações sexuais e tornar a saúde sexual parte da rotina de cuidados deste grupo de pacientes.