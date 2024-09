O abacaxi costumava representar riqueza e luxo devido à sua raridade exótica e, agora, é considerado um símbolo universal de boas-vindas e hospitalidade. Vire o abacaxi de cabeça para baixo, no entanto, e as coisas ficam picantes. Se você já viu um abacaxi de cabeça para baixo – digamos, na porta de uma cabine de navio de cruzeiro ou em um trailer estacionado em um acampamento –, deve saber que ele simboliza algo totalmente diferente (e subjetivamente sexy).



Arriscamos dizer que você provavelmente não associa abacaxis a sexo, mas eles têm uma história surpreendentemente sensual. Em seu livro de 1629, “Paradisi in Sole Paradisus Terrestris” (traduzido aproximadamente: “Paraíso terrestre de Park-in-Sun”), John Parkinson escreveu que a ferramenta de sedução escolhida por Eva era, na verdade, um abacaxi, e não uma maçã (diga-se de passagem: a Bíblia não diz qual era e fruta). Não só isso, mas os abacaxis contêm bromelina, uma enzima que pode desempenhar um papel na melhoria da sua vida sexual, melhorando o fluxo sanguíneo e aumentando a testosterona e a contagem de espermatozoides.

Embora não haja provas científicas para isso, há evidências anedóticas de que comer abacaxi doce e ácido pode melhorar o sabor do seu sêmen, reduzindo o amargor. Para os céticos, fica um conselho: não critique antes de experimentar.

Quanto ao abacaxi de cabeça para baixo – uma hashtag que já recebeu centenas de milhões de visualizações de tiktokers curiosos –, ele tem um significado muito específico relacionado à não monogamia. E você pode vê-lo orgulhosamente exibido em qualquer lugar, do colar à bolsa de um estranho.



Quer saber o que aquele abacaxi de cabeça para baixo no capacho do seu vizinho realmente significa? Digamos que você nunca mais vai virar um abacaxi acidentalmente no seu carrinho de compras ou vai?!

De acordo com o SlangLang.net, a origem exata deste símbolo como meio de identificação pública é desconhecida. Mas sabemos que a popularidade da frase e do símbolo começou a aumentar na década de 1990. Em 2006, a primeira entrada do Urban Dictionary mencionando "abacaxi de cabeça para baixo" foi publicada, seguida por sua própria definição no site em 2017.



Durante a década de 2010 e além, sites como YouTube e Reddit começaram a explodir com discussões sobre abacaxis de cabeça para baixo. Curiosamente, em muitas culturas, a fruta é usada como um símbolo de desejo de compartilhar – o que, quando usado no contexto de balançar, é uma brincadeira divertida com a conotação original.



Em uma reviravolta surpreendente no namoro tradicional, solteiros na Espanha estão trocando deslizadas on-line por carrinhos de compras, transformando supermercados Mercadona em hotspots inesperados para romance. Essa tendência peculiar vem ganhando força, oferecendo uma alternativa ao mundo frequentemente criticado dos aplicativos de namoro.



A ideia de que Mercadona pode ser um local privilegiado para conhecer potenciais parceiros foi popularizada pela primeira vez por Vivy Lin, uma personalidade da TV que compartilhou um vídeo no TikTok. De acordo com Lin, muitas pessoas vão ao Mercadona, entre 19h e 20h, com mais do que apenas fazer compras de supermercado em mente... Elas esperam encontrar o amor nos corredores.



Já percebi que, em uma rede de supermercados aqui de Belo Horizonte, mais de 80% das mulheres que frequentam o local vão muito bem produzidas. Será porque, por que será?



Usuários de mídia social abraçaram a ideia desde então, criando um código de conduta lúdico para essa combinação de supermercados. Por exemplo, selecionar chocolates ou doces para seu carrinho é um boato para sinalizar interesse em uma aventura casual, enquanto optar por legumes pode indicar uma busca por algo mais sério.



Existe até um código para estar aberto a uma conversa: carregar um abacaxi de cabeça para baixo. E se você por acaso avistar alguém que chame sua atenção, um leve toque nos carrinhos pode ser o quebra-gelo perfeito. Novos tempos, novos comportamentos.