Meu amigo Paulo Rogério Lage lança a terceira edição do livro que rememora as etapas para edificação de uma casa tipicamente mineira. As duas primeiras edições estão esgotadas.



Paulo Rogério, economista, escritor e produtor cultural, vai relançar a publicação "Casa rural mineira – Um guia de construção" em dois encontros: neste sábado (28/9), às 16h, na Saramenha Artes e Ofícios, em Ouro Preto; e na próxima segunda, dia 30, às 18h, na Livraria Canto do Livro, no Ponteio Lar Shopping, aqui em Belo Horizonte.

Em Ouro Preto, a programação acontece paralelamente ao 3º Festival de Cordas do Brasil – Violão, com apresentações de recitais de Juarez Moreira, às 19h, e de Turíbio Santos, às 20h30. As atividades do projeto também incluem dois workshops: com Turíbio, nesta sexta (27/9), das 14h às 17h; e com Juarez; no sábado, das 10h às 13h, também na Saramenha Artes e Ofícios.

Considerado o manual de uma "arquitetura de roça", como Paulo Rogério mesmo define, o livro é fruto de uma troca fraterna e de muito aprendizado com o mestre de obras e de vida Djalma Pinto de Almeida, e foi dedicado inicialmente a todos os "construtores de casas e sonhos". Remetendo às memórias de “casa de vó”, a obra ensina métodos tradicionais de construção de edificações rurais típicas, preservando a tradição, perpetuando técnicas e utilizando materiais locais de forma sustentável.



O volume conta com um importante adendo, um novo capítulo sobre a expansão e adaptação da casa aos novos momentos de vida dos moradores, além dos espaços agregados ao longo do tempo, desde que foi lançada a primeira edição.



A nova edição mantém comentários importantes, como do museógrafo francês Pierre-Yves Catel, do padre Virgílio Resi, além de novo prefácio do autor, mantendo também as citações de Mônica Botelho e Paulo Vasconcelos, responsáveis pelos comentários da primeira e segunda edição, respectivamente.

Com informações que vão além da pura técnica, o livro homenageia um saber fazer quase intuitivo, que privilegia a harmonia da casa com o seu entorno, elevando ao mesmo patamar cálculos minuciosos, materiais selecionados, alicerce e estrutura da edificação com a direção dos ventos, do nascer da lua e pôr do sol e períodos do ano para extração da madeira.



Para Paulo Rogério Lage, olhar para a tradição é "construir em harmonia com a natureza”, dentro de um estilo cuja técnica e estética já estão aprovadas e depuradas pelo tempo. “Se conseguirmos ensinar o fogão a lenha de seu Djalma, já nos sentiremos úteis, como útil é esse fogão sem fumaça, que transforma a casa em lar", afirma o autor em seu livro, lembrando sempre que "a hospitalidade precede a propriedade".