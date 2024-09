Resiliência, ou a capacidade de se recuperar dos contratempos da vida, nem sempre é fácil, mas quem tem pode ser recompensado com uma vida mais longa, inclusive pessoas com debilidades como diabetes, doenças cardíacas, derrame, câncer e hipertensão.



Pesquisadores na Suécia e na China analisaram dados do Health and Retirement Study, que é uma amostra nacionalmente representativa de adultos dos Estados Unidos com 50 anos ou mais. Mais de 10 mil norte-americanos foram avaliados em sua resiliência psicológica e seus dados foram acompanhados por 12 anos.

Os participantes foram pontuados com base em um questionário que incluía itens relacionados à perseverança, calma, senso de propósito, autoconfiança e o reconhecimento de que certas experiências devem ser enfrentadas sozinho.



As pessoas com maiores pontuações em resiliência psicológica tinham menor chance de mortalidade por todas as causas. Aqueles que pontuaram mais alto tiveram uma probabilidade de sobrevivência de 10 anos de 84%, e pessoas que pontuaram mais baixo tiveram uma probabilidade de sobrevivência de 10 anos de 61%.

A aceitação positiva da mudança, que é um aspecto essencial da resiliência psicológica, foi associada à menor mortalidade geral e ao menor risco de morte por todas as causas e cardiovascular entre os participantes mais velhos.



As mulheres tendem a ter menor chance de mortalidade por todas as causas, tendo maior chance de sobrevivência mesmo quando comparadas aos homens que pontuaram o mesmo em resiliência psicológica.



Pesquisas anteriores relacionaram a resiliência psicológica com uma melhor saúde biológica, embora poucos estudos tenham investigado essa ligação.

“A pesquisa destacou uma associação potencial entre resiliência psicológica e relógios epigenéticos”, escreveram os autores. Esses estudos descobriram que pessoas com maior resiliência podem experimentar envelhecimento mais lento, o que pode ser visto por meio de modificações no DNA.





Um aspecto de ser psicologicamente resiliente é ter um senso de propósito que pesquisas anteriores mostraram estar ligado à maior longevidade. Estudo publicado no International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity sugeriu que a relação entre a mente e o corpo é bidirecional – com exercícios, dieta e meditação associados à melhora da resiliência mental – e pessoas mentalmente resilientes tendem a participar mais dessas atividades. Atividades e tratamentos para melhorar a resiliência psicológica podem reduzir a mortalidade por todas as causas, disseram os autores.